影／5旬婦嚴重骨鬆…遵醫囑服用中西藥物 1個月改善全身痠痛

骨質疏鬆患者先檢查骨質密度，符合資格者即可得到醫師開立龜鹿二仙膠藥丸。（員榮提供）

台灣彰化縣一名停經多年的50歲婦女因全身痠痛求醫，被安排檢查體密度竟檢出嚴重骨質疏鬆，因符合健保給付龜鹿二仙膠，並搭配西醫骨科開給相關藥物治療，1個月後全身痠痛症狀改善。

員榮醫療體系員榮醫院中醫部中醫師黃鋒榮今表示，這名婦女到中醫部求診，他詢問病史，沒特別身體傷害，又得知病人停經數年，停經是骨質疏鬆的一項原因，他安排病人檢查骨密度，骨密度檢查負2.5就是骨質疏鬆，這名病人的骨密度負三，屬於非常嚴重骨質疏鬆。

黃鋒榮說，骨質疏鬆是造成老人失能的重要原因，應立刻治療，這名病人的資格符合健保給付龜鹿二仙膠一年藥費，所以他開給中藥藥丸，建議病人戒掉喝咖啡習慣，如果真喜歡吃咖啡可改喝拿鐵，補充小魚乾、維他命D和適度運動、曬太陽，除了服中西藥物，也應從生活方面改善。

黃鋒榮又說，龜鹿二仙膠是大補精髓及氣血的藥物，大部分骨鬆病人吃完第一個月藥丸，痠痛就有較明顯改善，因此常用在腰椎退化、膝蓋退化疾患，健保規定有相關適應症的患者服用龜鹿二仙膠，一年追蹤一次骨密度檢查；因龜鹿二仙膠的補氣血效果非常好，血壓190、200以上的嚴重高血壓患者不建議食用。