提高存活率、減少50%治療相關疲勞…癌患運動4大好處

醫師提醒，適度運動可顯著提高癌症患者存活率，建議從簡單活動開始，再逐步增加運動量；示意圖。（圖／123RF）

癌症診斷後，開始或維持運動可能聽起來不太實際。然而，愈來愈多研究顯示，適度運動對癌症患者的身心健康和生存率都有顯著益處。

一項發表在美國醫學會旗下期刊《JAMA Network Open》的大型研究發現，癌症診斷後進行中高強度運動，能顯著提高存活率。

研究涵蓋膀胱癌、子宮內膜癌、腎臟癌、肺癌、口腔癌、卵巢癌與直腸癌共七種癌症，共有1萬7000多名參與者。研究發現：

•膀胱癌患者進行任何中高強度運動，癌症死亡風險降低約33%。

•子宮內膜癌患者達到建議運動量，死亡風險降低60%。

•肺癌患者運動後死亡風險降低最高可達62%。

•口腔癌與直腸癌患者若運動量達到建議的兩倍，死亡風險分別降低61%和43%。

即使是診斷前不活躍的患者，治療後開始運動仍能帶來存活率改善。

★改善心肺功能 降低焦慮

癌症治療可能引起疲勞、肌肉力量下降、心肺功能受損和情緒低落。專家指出，運動可幫助以下4種狀況：

1.控制體重與改善心肺功能。

2.提升肌肉力量與柔軟度，支援手術或療程後的復原。

3.改善睡眠與情緒，降低焦慮與抑鬱。

4.增加能量、減少疲勞，甚至加快治療後恢復。

研究顯示，運動能幫助癌症患者減少40%至50%的治療相關疲勞。

運動不需要高強度或長時間。美國國家癌症綜合網絡（NCCN，National Comprehensive Cancer Network）建議，從簡單活動開始並逐步增加：

1.分段進行：例如三次10分鐘快走，累積成30分鐘。

2.多樣化運動：快走、慢跑、游泳、騎車、瑜伽、太極、園藝或家務。

3.注意身體訊號：有些治療期會疲勞加劇或有症狀限制，必要時暫停或降低強度。

4.心率可作為參考：中等強度運動目標為最大心率的70%，高強度則為80%。對40歲的人來說，中等強度心率約每分鐘126下。

★放射治療期間 避免去游泳

•初期可先10至15分鐘，慢慢增加到每天30分鐘，或每周150分鐘中等運動。

•包含阻力訓練，每周2天，用輕重量或自身重量進行肌力鍛鍊。

•注意水分補充與舒適著裝。

•找親友一起運動，增加動力與安全。

•特殊情況：放射治療期間宜避免游泳池；手術後、淋巴水腫或身體不適時，也需調整運動。