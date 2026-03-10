我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

心臟動脈阻塞還嚴重鈣化 新式「血管震波碎石術」救74歲婦

簡慧珍
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化縣陳姓婦女接受血管內震波碎石術（IVL），術後情況良好。（記者簡慧珍／攝影）
彰化縣陳姓婦女接受血管內震波碎石術（IVL），術後情況良好。（記者簡慧珍／攝影）

74歲陳姓婦人罹患糖尿病也洗腎，近日胸悶頭暈，經檢查發現冠狀動脈多處阻塞，醫師要植入支架時又發現她的動脈斑塊嚴重鈣化，因此採最新技術「血管內震波碎石術（IVL）」，震碎鈣化斑塊後，再以氣球擴張術撐開血管植入3支支架，血流恢復暢通，術後病況穩定良好。

過年前陳婦常感胸悶頭暈，在家量血壓，見血量偏高即就近到衛福部彰化醫院求治，經血管超音波檢查出冠狀動脈多處阻塞，且阻塞的動脈斑塊嚴重鈣化，血管壁十分堅硬，醫師研判血管無法用氣球擴張術撐開。

台灣彰化醫院心臟科醫師王彥翔表示，陳婦的心血管冠狀動脈多處阻塞達90%以上，心肌梗塞風險極高，且斑塊鈣化嚴重，如果勉強用氣球擴張術撐開血管並放入支架，以後再度狹窄機率較高，因此判斷她適用血管內震波碎石術。

幸有在彰化醫院第一次使用這項手術的林姓病人感謝醫院妙手回春，捐款台幣108萬元（約3萬4364美元）專款專用，陳婦的身分資格符合捐款，就採血管內震波碎石術為她治病。

陳婦兒子表示，他媽媽是洗腎患者又有糖尿病問題，血管一直不太好，今年元月接受裝心血管支架手術時發現血管嚴重鈣化，經醫師採最新手術，現在一切都好。

王彥翔說，在臨床上約3成冠狀動脈疾病患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，以糖尿病及洗腎患者較容易有血管鈣化問題。

他說，目前臨床上常使用旋磨切除術磨除鈣化斑塊，但這項手術對較深層的鈣化組織有困難，可能造成血管破裂及及損傷的風險，最新的IVL技術原理類似震碎腎結石，不傷及血管組織，醫療團隊才能用氣球擴張術撐開血管植入支架。

世報陪您半世紀

上一則

生活規律、愛運動卻罹攝護腺癌 「夜尿」早就示警被忽略

下一則

提高存活率、減少50%治療相關疲勞…癌患運動4大好處

延伸閱讀

深層靜脈栓塞 防止血栓惡化引發肺栓塞併發症

深層靜脈栓塞 防止血栓惡化引發肺栓塞併發症
無限心脈通™ 富含輔酶Q-10和 納豆激酶 預防治療心腦血管栓塞症 廣效性強

無限心脈通™ 富含輔酶Q-10和 納豆激酶 預防治療心腦血管栓塞症 廣效性強

春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管

春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管
60歲男動脈硬化 非因菸酒或飲食…醫師：1日常習慣惹禍

60歲男動脈硬化 非因菸酒或飲食…醫師：1日常習慣惹禍

熱門新聞

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️「我不想活了」華裔青少年心理治療早介入 別等自殘、退學才求助

2026-03-03 09:30
醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

2026-03-05 05:13
大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。（本報資料照片）

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-03-09 18:40
腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟病常伴隨脹氣、便秘，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全又緩解腸道問題。（本報資料照片）

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫建議多吃這5類水果可以顧腸胃

2026-03-03 05:19

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」