我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

生活規律、愛運動卻罹攝護腺癌 「夜尿」早就示警被忽略

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名男子平時生活健康、喜歡運動，卻確診攝護腺癌，後來發現夜晚常起床上廁所是警訊。示意圖。（圖／123RF）
一名男子平時生活健康、喜歡運動，卻確診攝護腺癌，後來發現夜晚常起床上廁所是警訊。示意圖。（圖／123RF）

倫敦一名男子馬修斯（Ed Matthews）喜歡打高爾夫球和滑雪，自認身體健康，卻在一次身體檢查中，意外發現自己罹患攝護腺癌，他後來發現前陣子半夜常起床上廁所竟然是早期症狀，所幸經過治療後康復，決定透過行動喚起大眾對攝護腺癌的意識。

紐約郵報（New York Post）報導，馬修斯說，有一陣子他會常在半夜起床上幾次廁所，但認為只是睡前喝太多水，沒有多想，直到去年4月進行例行員工體檢，其中攝護腺特定抗原的濃度稍微高於正常值，醫生將他轉介至泌尿科進行核磁共振與切片檢查，三周後他確診罹患攝護腺癌。

馬修斯說，他感覺自己的世界崩塌了，感覺自己被丟入一個充滿痛苦的世界內，這在情緒上造成很大的衝擊。他透過機器人輔助手術切除攝護腺，從此之後沒有再檢測出癌症跡象。

根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）網站資料，攝護腺是男性生殖系統內體積小而堅實的腺體，每100位美國成年男性有13位會罹患攝護腺癌，每年約有3萬5770人死於此疾病。

馬修斯說，他打算參加英國攝護腺癌機構（Prostate Cancer UK）舉辦的倫敦馬拉松提高大眾意識，他坦誠地告訴親友事情經過，敦促身邊的人去做檢查。攝護腺癌早期階段幾乎沒有症狀，但是隨著疾病惡化，可能出現頻繁、急迫想排尿的症狀，夜晚更為明顯，其他症狀包含尿流變弱與血尿，如果有以上症狀建議聯絡健康照護提供者。

世報陪您半世紀

上一則

研究：鈣不足 吃純素者罹「腸癌」風險增加

下一則

心臟動脈阻塞還嚴重鈣化 新式「血管震波碎石術」救74歲婦

延伸閱讀

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」

許維恩健檢確診乳癌切除雙乳預防 醫師曝「切除不代表完全沒風險」
溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌

溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌
醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤

醫藥／腹痛血便 罹胃腸道基質瘤
醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

熱門新聞

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️「我不想活了」華裔青少年心理治療早介入 別等自殘、退學才求助

2026-03-03 09:30
醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

2026-03-05 05:13
大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。（本報資料照片）

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-03-09 18:40
腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟病常伴隨脹氣、便秘，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全又緩解腸道問題。（本報資料照片）

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫建議多吃這5類水果可以顧腸胃

2026-03-03 05:19

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」