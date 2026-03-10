生活規律、愛運動卻罹攝護腺癌 「夜尿」早就示警被忽略

一名男子平時生活健康、喜歡運動，卻確診攝護腺癌，後來發現夜晚常起床上廁所是警訊。示意圖。（圖／123RF）

倫敦一名男子馬修斯（Ed Matthews）喜歡打高爾夫球和滑雪，自認身體健康，卻在一次身體檢查中，意外發現自己罹患攝護腺癌，他後來發現前陣子半夜常起床上廁所竟然是早期症狀，所幸經過治療後康復，決定透過行動喚起大眾對攝護腺癌的意識。

紐約郵報（New York Post）報導，馬修斯說，有一陣子他會常在半夜起床上幾次廁所，但認為只是睡前喝太多水，沒有多想，直到去年4月進行例行員工體檢，其中攝護腺特定抗原的濃度稍微高於正常值，醫生將他轉介至泌尿科進行核磁共振與切片檢查，三周後他確診罹患攝護腺癌。

馬修斯說，他感覺自己的世界崩塌了，感覺自己被丟入一個充滿痛苦的世界內，這在情緒上造成很大的衝擊。他透過機器人輔助手術切除攝護腺，從此之後沒有再檢測出癌症跡象。

根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）網站資料，攝護腺是男性生殖系統內體積小而堅實的腺體，每100位美國成年男性有13位會罹患攝護腺癌，每年約有3萬5770人死於此疾病。

馬修斯說，他打算參加英國攝護腺癌機構（Prostate Cancer UK）舉辦的倫敦馬拉松提高大眾意識，他坦誠地告訴親友事情經過，敦促身邊的人去做檢查。攝護腺癌早期階段幾乎沒有症狀，但是隨著疾病惡化，可能出現頻繁、急迫想排尿的症狀，夜晚更為明顯，其他症狀包含尿流變弱與血尿，如果有以上症狀建議聯絡健康照護提供者。