「老年症候群」體力走下坡 黑色食材有助溫和調養

「老年症候群」衰弱、疲勞、肌少症與食慾不振，是銀髮族常見生理機能退化現象。(圖／高雄市聯合醫院提供)

「老年症候群」衰弱、疲勞、肌少症與食欲不振，已是銀髮族常見生理機能退化現象，醫師指出，從中醫觀點這類問題多與腎氣盛衰有關，日常飲食配合「色黑入腎」原則，適度食補，有助於穩定身體機能，維持長輩生活品質。

台灣高雄市立聯合醫院中醫師鄭宇真說明，中醫經典「黃帝內經」記載隨年齡增長的生理變化，更年期後腎氣逐漸衰退屬自然規律，但若退化速度過快，就會出現體力明顯下降、腰膝痠軟、疲勞感加重等情況，進而影響日常活動與生活品質。

臨床上曾有一名78歲婦人，長期維持登山運動習慣，近年發現運動後恢復時間拉長，且常伴隨腰膝痠軟與倦怠感，經中醫辨證屬腎氣虛弱，透過補腎中藥搭配針灸治療以改善氣血循環，持續追蹤後，患者回饋運動後不適明顯減輕，日常活動也較以往輕鬆。

至於體質較為虛弱的長者，治療策略則需更加謹慎，鄭宇真分享，另有一名86歲男性，因失智與牙口功能退化導致食欲不振、體重下降，出現畏寒、面色蒼白等症狀，經評估為腎陽虛合併肝鬱脾虛體質。

此類個案不宜貿然進補，應採先健脾、後補腎方式，先改善消化吸收功能，待食欲穩定後再逐步加入溫補藥材，經數月調整後，患者進食狀況趨於穩定，精神與體力也改善。

銀髮族若出現記憶力減退、牙齒鬆動、白髮增加或容易疲勞等情形，是生理機能下滑的警訊，建議及早就醫評估，日常生活中，可透過八段錦、太極拳等溫和運動，維持身體活動度與平衡能力。

鄭宇真說，中醫有色黑入腎的說法，黑芝麻、黑豆、核桃、栗子等食材，可作為日常溫和調養的選擇，不過每人體質不同，若本身患有慢性腎臟病、腸胃功能較弱或容易上火者，藥膳或進補前應先諮詢評估，以確保調理方式符合個人健康狀況。(郭韋綺)