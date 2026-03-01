咳嗽、胃食道逆流 確診隱形癌症晚期

我的頻道

世界新聞網／輯
英國有病歷顯示，長期咳嗽、鼻炎、胃食道逆流，症狀出現一年多後才確定罹患有「隱形癌症」之稱的神經內分泌癌；示意圖。（圖／123RF）

英國白金漢郡的艾佛瑞長期受咳嗽、胃食道逆流等症況所苦，之後才被正確診斷罹患有「隱形癌症」之稱的神經內分泌癌症；專家說，這種疾病確診可能需要長達四年，超過一半的病例確診時已處於晚期，呼籲多注意自己的身體狀況，早期診斷並及時獲得治療。

每日郵報（Daily Mail）報導，52歲的艾佛瑞育有兩個孩子，她長期有咳嗽、胃食道逆流、鼻炎、鼻水倒流和氣喘這些症狀，反覆看家庭醫生但對方對她的狀況不以為意，在出現最初症狀的15個月後，她被診斷患有神經內分泌癌症，在這之前她還有嚴重脹氣和胃痛等腸道症狀。

艾佛瑞說，她的脹氣嚴重到早上肚子是平的，到了晚上就像吹氣球般脹起，彷彿懷孕五個月，她因此進行大腸鏡檢查，但內視鏡被腫瘤擋住過不去。

艾佛瑞說，她得知真正的病因後鬆一口氣，但也開始艱辛的手術過程，她的部分淋巴結、部分大腸和小腸、迴腸瓣、闌尾以及部分肝臟和膽囊都被切除，她的迴腸瓣還有個原發性腫瘤，並擴散至淋巴結，最新的掃描結果顯示她的肝臟、脊椎和肋骨都出現病變，艾佛瑞現在在等這些病變是否能生長到可以治療的程度。

神經內分泌癌症有兩種主要類型，分別是神經內分泌腫瘤（neuroendocrine tumours, NETs）和神經內分泌癌 （neuroendocrine carcinomas, NECs），生長速度都很快，兩種癌症都始於製造和釋放荷爾蒙的神經和腺體細胞，能在體內有會釋放荷爾蒙的細胞的部位生長，例如胃、胰臟和肺，或是像艾佛瑞一樣在腸道。

神經內分泌癌症的症狀包括不明原因的體重減輕、疲倦、疼痛、腹瀉、脹氣、胃灼熱、類似氣喘的症狀、潮紅皮疹和持續的咳嗽，常被誤診為腸躁症、氣喘或更年期。

慈善團體「英國神經內分泌癌症」說，神經內分泌癌症在英國一年影響約6000人，從有症狀到確診時間可能長達四年，超過一半的患者確診時已經晚期。艾佛瑞在2012年確診前已經罹患此癌症約四年半的時間，是後來換了家庭醫生才發現。

艾佛瑞在2022年時因為此癌症造成的嚴重疲累不得不辭去工作，在腫瘤夠大前她無法接受任何治療，這讓她很沮喪，其他癌症患者都有各種療法試圖根除疾病，而她卻被迫和癌症共存。

艾佛瑞目前和英國神經內分泌癌症要在世界癌症日要舉辦的活動合作，希望團體提出的報告能讓大家更了解這個疾病，及早發現及早治療。

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

