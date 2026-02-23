我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

攝護腺水蒸氣消融術 56歲男頻尿之苦解決了

黃寅
攝護腺肥大為中老年男性常見問題，約若排尿變慢、夜尿頻繁或有殘尿感等情形，應及早就醫檢查。（圖/123RF）
攝護腺肥大為中老年男性常見問題，約若排尿變慢、夜尿頻繁或有殘尿感等情形，應及早就醫檢查。（圖/123RF）

1名56歲男性受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢，後來經醫師建議，接受「微創水蒸氣攝護腺消融術」術後三個月追蹤顯示，最大尿流速從每秒11.0毫升提升至19.6毫升，幾乎倍增，解決他的排尿之苦。

台灣長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒說，水蒸氣攝護腺消融術是一種以攝氏103度水蒸氣破壞攝護腺增生細胞的微創治療方式。手術時間約10至20分鐘，無需全身麻醉，患者當天即可返家休養。相較傳統刮除或雷射手術，有傷口小、出血少、疼痛輕微等優點，並能最大程度保留性功能與射精能力，成為中高齡男性治療攝護腺肥大的新選擇。

另一名62歲男子，因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救且餘尿量高達400毫升，經施以水蒸氣消融術後。術後一個月追蹤，攝護腺體積從80克縮小至44克，餘尿量降至23毫升，成功恢復自主排尿，不必再為導尿管所困。

黃煒軒說，微創水蒸氣攝護腺消融術特別適合攝護腺體積介於30至80克、藥物效果不佳、希望保留性功能，或因高齡、心血管疾病等因素無法接受長時間麻醉的患者。不過，由於組織被水蒸氣破壞後會出現短暫腫脹，因此術後可能需留置導尿管約一周，待壞死的組織被人體自然吸收、體積縮小後，排尿狀況將逐步改善，並達到最佳療效。

他說，攝護腺肥大為中老年男性常見問題，約有一半50歲以上男性出現相關症狀。若排尿變慢、夜尿頻繁或有殘尿感等情形，應及早就醫檢查，避免膀胱功能退化或尿滯留惡化。

世報陪您半世紀

心血管疾病

上一則

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

下一則

營養師實測一周每天吃1蛋 飢餓感減少 還能降低日常壓力

延伸閱讀

老菸槍疼孫決心戒菸 意外發現早期肺腺癌

老菸槍疼孫決心戒菸 意外發現早期肺腺癌
尿不遠代表「我不行」？留意3症狀：性功能障礙預警

尿不遠代表「我不行」？留意3症狀：性功能障礙預警
醫藥／冬天容易想上廁所？醫師授6招改善頻尿

醫藥／冬天容易想上廁所？醫師授6招改善頻尿
騎腳踏車會影響性功能？研究解疑慮

騎腳踏車會影響性功能？研究解疑慮

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行