老菸槍疼孫決心戒菸 意外發現早期肺腺癌

在員榮醫院駐診的秀傳醫院副院長胸腔外科醫師李佳穎表示，為早期肺腺癌患者進行「單孔微創胸腔鏡手術」，患者三天即可出院。（員榮醫療體系提供）

台灣彰化縣66歲陳姓男子是抽菸30多年的老菸槍，但剛當上阿公的他為了不影響孫子健康，下定決心戒菸，他到員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶醫師的戒菸門診，卻在進行低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢中意外檢查出早期肺腺癌，立即以微創手術切除，直呼「小孫子真是他的救命恩人」。

陳姓病患的家人以往常勸他戒菸，但他總是戒不了，去年底他第一個孫子誕生，為了不讓孫子吸到二手菸，下定決心戒菸，陳男到員榮戒菸門診，因符合國健署肺癌篩檢補助條件，林鴻慶讓他先做免費的LDCT篩檢，竟發現他的右下肺部有一處直徑約 1 公分的毛玻璃狀病變，疑似早期肺腺癌。

經評估後，即轉由在員榮醫院駐診的秀傳醫院副院長胸腔外科醫師李佳穎為患者進行「單孔微創胸腔鏡手術」，此手術僅需一個微小切口，具有出血量少、術後疼痛度低的優點，術後第 3 天即順利出院，病理檢驗證實為初期肺腺癌。讓陳姓患者感慨萬千說，為了疼金孫，竟是救了自己，讓他能在黃金期及早發現病灶。

根據統計資料，癌症 已連續 40 多年高居國人死因首位，其中肺癌更長期位居各類癌症死亡人數之首。

林鴻慶說，肺癌早期症狀並不明顯，初期可能僅出現輕微咳嗽、疲倦或呼吸不適等非特異性表現，容易被忽視，導致延誤就醫時機。臨床統計顯示，超過一半患者確診時已屬中晚期，錯失黃金治療期，不僅治療難度提高，預後與存活率也相對不理想。

國健署積極推廣「肺癌早期偵測計畫」，針對高風險族群提供每2年一次的免費LDCT檢查，免費條件包括45至74歲男性或40至74歲女性，有肺癌家族史的民眾； 50到74歲的重度吸菸者等。

林鴻慶說，LDCT 是目前唯一能有效偵測直徑 1 公分以下細微病灶工具，臨床數據顯示，第一期肺癌的5年存活率高達90%以上；一旦延誤至第4期，存活率驟降至約15%，早期發現比晚期發現，患者5年存活率差6倍。