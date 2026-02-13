我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南卡羅來納州立大學宿舍驚傳槍擊 校方緊急封鎖校區「已知2死1傷」

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

老菸槍疼孫決心戒菸 意外發現早期肺腺癌

記者林宛諭／彰化即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在員榮醫院駐診的秀傳醫院副院長胸腔外科醫師李佳穎表示，為早期肺腺癌患者進行「單孔微創胸腔鏡手術」，患者三天即可出院。（員榮醫療體系提供）
在員榮醫院駐診的秀傳醫院副院長胸腔外科醫師李佳穎表示，為早期肺腺癌患者進行「單孔微創胸腔鏡手術」，患者三天即可出院。（員榮醫療體系提供）

台灣彰化縣66歲陳姓男子是抽菸30多年的老菸槍，但剛當上阿公的他為了不影響孫子健康，下定決心戒菸，他到員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶醫師的戒菸門診，卻在進行低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢中意外檢查出早期肺腺癌，立即以微創手術切除，直呼「小孫子真是他的救命恩人」。

影片來源：聯合新聞網

陳姓病患的家人以往常勸他戒菸，但他總是戒不了，去年底他第一個孫子誕生，為了不讓孫子吸到二手菸，下定決心戒菸，陳男到員榮戒菸門診，因符合國健署肺癌篩檢補助條件，林鴻慶讓他先做免費的LDCT篩檢，竟發現他的右下肺部有一處直徑約 1 公分的毛玻璃狀病變，疑似早期肺腺癌。

經評估後，即轉由在員榮醫院駐診的秀傳醫院副院長胸腔外科醫師李佳穎為患者進行「單孔微創胸腔鏡手術」，此手術僅需一個微小切口，具有出血量少、術後疼痛度低的優點，術後第 3 天即順利出院，病理檢驗證實為初期肺腺癌。讓陳姓患者感慨萬千說，為了疼金孫，竟是救了自己，讓他能在黃金期及早發現病灶。

根據統計資料，癌症已連續 40 多年高居國人死因首位，其中肺癌更長期位居各類癌症死亡人數之首。

林鴻慶說，肺癌早期症狀並不明顯，初期可能僅出現輕微咳嗽、疲倦或呼吸不適等非特異性表現，容易被忽視，導致延誤就醫時機。臨床統計顯示，超過一半患者確診時已屬中晚期，錯失黃金治療期，不僅治療難度提高，預後與存活率也相對不理想。

國健署積極推廣「肺癌早期偵測計畫」，針對高風險族群提供每2年一次的免費LDCT檢查，免費條件包括45至74歲男性或40至74歲女性，有肺癌家族史的民眾； 50到74歲的重度吸菸者等。

林鴻慶說，LDCT 是目前唯一能有效偵測直徑 1 公分以下細微病灶工具，臨床數據顯示，第一期肺癌的5年存活率高達90%以上；一旦延誤至第4期，存活率驟降至約15%，早期發現比晚期發現，患者5年存活率差6倍。

李佳穎表示，「微創胸腔鏡手術（VATS）」已是肺癌治療的主流技術，相較傳統需切斷肋骨、留下20公分傷口的大手術，微創技術不僅傷口小、疼痛感極低，且透過高清內視鏡輔助，能更精準地切除病灶，協助病患盡早重返正常生活。

員榮醫院胸腔科主任林鴻慶主任呼籲，有吸菸及肺癌家屬史的民眾可接受肺癌篩檢。（員榮...
員榮醫院胸腔科主任林鴻慶主任呼籲，有吸菸及肺癌家屬史的民眾可接受肺癌篩檢。（員榮醫療體系提供）

世界日報 陪您半世紀

癌症

上一則

走路穩不穩、能不能「一心二用」 失智最早警訊

下一則

春節團圓防疫、善待腸胃 醫師還提醒一件事

延伸閱讀

華男40歲肺癌4期 改變飲食健康有轉機

華男40歲肺癌4期 改變飲食健康有轉機
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
癌症病患5年存活率突破70% 照護成下個公衛挑戰

癌症病患5年存活率突破70% 照護成下個公衛挑戰
癌症愈來愈像慢性病 病友陷治療副作用、經濟焦慮

癌症愈來愈像慢性病 病友陷治療副作用、經濟焦慮

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因