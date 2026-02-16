專家觀點／腫瘤良惡難捉摸 看錯一次代價大

我的頻道

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
醫師提醒，面對腫瘤，病人要及早就醫，有些人的瘤不只會長大，還會轉移，甚至破壞正常組織；示意圖。（圖／123RF）
一般人最怕身體長了「瘤」。有些人的瘤是良性的，換句話說，它會慢慢長大，但不會亂跑、不會轉移；但有些人的瘤不只會長大，還會亂跑、會轉移，甚至破壞正常組織。

用刀割除了，它又跑到別的地方去，正應了那句古老又無奈的成語：「此地不『留』人，自有『留』人處。」

對這類惡性的腫瘤，醫學上稱為癌症，例如肝癌、肺癌；但也有些明明是惡性的，卻仍習慣叫做「瘤」，像淋巴瘤、腦神經細胞瘤、肉瘤，凶險程度一點也不輸癌症，只是名字聽起來比較溫柔，讓人容易掉以輕心。

至於良性的瘤，其實非常常見，最常見的是皮膚下的脂肪瘤，小小一顆，不太硬，摸起來也不痛，只是會慢慢長大，陪你很久。肝臟裡最常見的良性腫瘤，則是血管瘤，常在健康檢查的超音波中「意外被發現」，它常常和肝癌長得很像。

有人以為自己得了肝癌，哭得半死，結果只是良性的血管瘤；也有人以為只是血管瘤，後來卻證實是惡性的肝癌。台灣肝癌特別多，這類混淆就更常見。因此一旦有疑慮，最好進一步做電腦斷層或核磁共振來區分，因為在肝臟裡，「看錯一次」，代價往往不小。

有些人全身似乎特別「愛長瘤」：皮下有脂肪瘤，肝臟有血管瘤，子宮又有子宮肌瘤。這類女性常半開玩笑地自稱自己是「瘤太太」，雖然先生並不姓劉，但瘤一個也不少。

俗話說「刀下留人」，但在腫瘤手術裡，外科醫師最怕的反而是「留」，怕腫瘤切不乾淨，不久就像野草一樣，「野草割不盡，春風吹又生」。只是有時候醫師明明已經盡力清除了，腫瘤卻還是復發了。

腫瘤的復發大致有幾種情況：一種是開刀前就已經跑出去了；一種是切得不夠乾淨；還有一種肝臟特別常見，也就是原本的肝癌明明切乾淨了，肝臟其他地方卻又長出新的肝癌。這就像一塊容易長草的土地，你割掉一撮，別處又冒出新草，因為土地的體質已經改變，本來就容易長草。

B、C肝患者肝臟長期發炎，產生肝纖維化，甚至肝硬化，這樣的肝，本身就是肝癌的溫床，因此手術切除後，別處的肝臟也有可能會冒出新的肝癌。

總而言之，面對腫瘤，病人要及早就醫，醫師也要多一分謙卑。俗語說：「下雨天留客天，天留我不留。」醫師以為已經不留它了，老天卻有時偏偏要留，一再復發。

腫瘤的性格向來難以捉摸，俗話說，道高一尺，魔高一丈。唯有小心、耐心與敬畏，才能陪病人走得更遠。

腫瘤 癌症

