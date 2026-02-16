我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

「護膝333」口訣 翻轉退化性關節炎

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
骨性（退化性）膝關節炎的病理機轉。（圖／台中慈濟醫院提供）
骨性（退化性）膝關節炎的病理機轉。（圖／台中慈濟醫院提供）

翻轉「退化」迷思，提早守護膝關節。膝關節權威呂紹睿強調，很多人因為「退化性」膝關節炎的俗稱，直接把「骨性膝關節炎」和老化或退化現象畫上等號；但其實這是一個有明顯病程、具體病因的疾病，千萬不要延誤治療拖到不得不置換人工膝關節。

長年研究與臨床驗證，認為所謂「退化性」膝關節炎並不是單純自然退化，而是可以積極預防治療的疾病。呂紹睿表示，膝關節一年彎曲100萬次，出生時薄如蟬翼的內側皺襞，會隨著膝蓋彎曲角度滑過或磨過軟骨，這樣的「內側摩擦現象」，因為經年累月的物理磨損加上化學腐蝕，導致發炎、疼痛、磨耗、變形、不良於行的內側摩擦症候群。

呂紹睿教根據「膝關節健康促進方案」（KHPO），將骨性關節炎區分為四期，針對不同期別各有對應的治療方式，只要及早介入就能避免情況惡化，而置換人工膝關節只是最後選項。

台灣知名歌仔戲藝術家孫翠鳳因長年高強度演出使膝關節提早亮起紅燈，曾被多位骨科醫師告知，若持續表演遲早需更換人工膝關節。2019年，她接受呂紹睿的「關節鏡軟骨再生促進手術」治療，現在超過六年仍能持續在舞台盡情演出。孫翠鳳牢記呂紹睿提醒，手術不是一勞永逸的方式，平日仍需落實「自己的膝蓋自己救」，力行「生活三原則」與「護膝三運動」保養膝關節。

呂紹睿指出，「護膝333，健康真簡單」口訣，在骨性膝關節炎第一至第二期時，謹記生活三原則：少彎、慢慢彎、不要彎太久；以及護膝三運動：壓膝、抱膝、直抬腿，能為大多數病人逆轉不適症狀。

當病程進展到需要醫療介入時，治療三對策的保膝手術：關節鏡軟骨再生促進手術（ACRFP）、高位脛骨矯正手術（HTO）或微重建手術（UKA），可以依病程期別，最大程度保留病人健康的關節結構。至於病程末期、關節嚴重變形的病人，則以精準人工關節置換手術（TKA）重建膝關節，搭配精準清除發炎病灶，術後滿意度高達97%。

膝蓋關節炎治療方法
膝蓋關節炎治療方法
長年研究與臨床驗證，退化性關節炎並非單純自然退化，及早介入能避免惡化；示意圖。（...
長年研究與臨床驗證，退化性關節炎並非單純自然退化，及早介入能避免惡化；示意圖。（圖／123RF）

世報陪您半世紀

關節 骨科

上一則

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

延伸閱讀

醫學生涉Po病患躺手術台上露肚照 網炸鍋

醫學生涉Po病患躺手術台上露肚照 網炸鍋
49人懷特遭槍擊 警：涉與饒舌歌手Lil Baby夜店糾紛

49人懷特遭槍擊 警：涉與饒舌歌手Lil Baby夜店糾紛
5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命

5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命
65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子