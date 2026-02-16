「護膝333」口訣 翻轉退化性關節炎

骨性（退化性）膝關節炎的病理機轉。（圖／台中慈濟醫院提供）

翻轉「退化」迷思，提早守護膝關節 。膝關節權威呂紹睿強調，很多人因為「退化性」膝關節炎的俗稱，直接把「骨性膝關節炎」和老化或退化現象畫上等號；但其實這是一個有明顯病程、具體病因的疾病，千萬不要延誤治療拖到不得不置換人工膝關節。

長年研究與臨床驗證，認為所謂「退化性」膝關節炎並不是單純自然退化，而是可以積極預防治療的疾病。呂紹睿表示，膝關節一年彎曲100萬次，出生時薄如蟬翼的內側皺襞，會隨著膝蓋彎曲角度滑過或磨過軟骨，這樣的「內側摩擦現象」，因為經年累月的物理磨損加上化學腐蝕，導致發炎、疼痛、磨耗、變形、不良於行的內側摩擦症候群。

呂紹睿教根據「膝關節健康促進方案」（KHPO），將骨性關節炎區分為四期，針對不同期別各有對應的治療方式，只要及早介入就能避免情況惡化，而置換人工膝關節只是最後選項。

台灣知名歌仔戲藝術家孫翠鳳因長年高強度演出使膝關節提早亮起紅燈，曾被多位骨科 醫師告知，若持續表演遲早需更換人工膝關節。2019年，她接受呂紹睿的「關節鏡軟骨再生促進手術」治療，現在超過六年仍能持續在舞台盡情演出。孫翠鳳牢記呂紹睿提醒，手術不是一勞永逸的方式，平日仍需落實「自己的膝蓋自己救」，力行「生活三原則」與「護膝三運動」保養膝關節。

呂紹睿指出，「護膝333，健康真簡單」口訣，在骨性膝關節炎第一至第二期時，謹記生活三原則：少彎、慢慢彎、不要彎太久；以及護膝三運動：壓膝、抱膝、直抬腿，能為大多數病人逆轉不適症狀。

當病程進展到需要醫療介入時，治療三對策的保膝手術：關節鏡軟骨再生促進手術（ACRFP）、高位脛骨矯正手術（HTO）或微重建手術（UKA），可以依病程期別，最大程度保留病人健康的關節結構。至於病程末期、關節嚴重變形的病人，則以精準人工關節置換手術（TKA）重建膝關節，搭配精準清除發炎病灶，術後滿意度高達97%。