我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

天生眼皮下垂無神 30歲男「眼瞼肌整形」找回自信

記者簡慧珍／彰化報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林姓男子到衛福部彰化醫院治療，雙眼眼皮下垂（左）變成雙眼可完全睜開很有精神。(圖／彰醫提供)
林姓男子到衛福部彰化醫院治療，雙眼眼皮下垂（左）變成雙眼可完全睜開很有精神。(圖／彰醫提供)

30歲林姓男子從小眼皮下垂看起來沒精神，逐漸變得自卑退縮，連就醫都躲在母親後面，經接受提眼瞼肌矯正手術後，可完全睜開雙眼炯炯有神，回診時主動告訴醫師已規畫社交活動迎接新人生。

台衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川指出，林姓病罹患功能性眼瞼下垂，極力張開雙眼容易眼睛疲勞、視線模糊，看人和事物需抬頭，大部分時間以自然方式看人事物被誤會張不開雙眼、沒精神，生理障礙逐漸影響心理健康，林姓病患變得缺乏自信、不敢與人對視，工作與社交方面退縮，習慣躲在家人背後，就醫時也躲在母親背後。

呂明川表示，用實例比喻眼睛是窗戶，眼皮是窗簾，林姓病患接受「提眼瞼肌」矯正手術，用手術加強睜開眼睛的肌肉力量，好像栓緊拉繩不讓窗簾掉下來，手術後最大轉變是林姓病患不再躲在母親背後，完全睜開雙眼，神情變得開朗，告訴醫護「原來看世界，不用這麼辛苦。」主動提起規畫社交與職場的生活，陪伴他回診的母親感動得眼眶泛淚。

「有些人被困住的不只是眼皮，而是整段人生。」呂明川說，臨床上眼瞼下垂並非單純的美容問題，長期眼瞼下垂使視野受限，影響日常生活安全與開車視線，努力睜開雙眼過度使用眉部與額部的肌肉，易引發頭痛與眼周酸澀等慢性疲勞問題，長期眼瞼下垂也嚴重影響自我形象、自信心及社交能力，其實透過手術可有效改善症狀，找回自信。

世報陪您半世紀

心理健康

上一則

過年大餐避免血糖失控 營養師籲把握4原則

延伸閱讀

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成
5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命

5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命
關愛牙科深耕法拉盛社區十五載 專業植牙與全口重建技術 口碑卓著

關愛牙科深耕法拉盛社區十五載 專業植牙與全口重建技術 口碑卓著
65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

65歲富商命喪陰莖增大術 驗屍結果逆轉 法國無照醫仍判刑

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

2026-02-09 04:43
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了