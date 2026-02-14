半夜咳到醒來 天冷氣喘頻發作 肺部恐提前老化阻塞

我的頻道

醫師提醒，氣喘是慢性病，需長期治療控制才能降低氣管過敏性發炎與發作頻率，千萬勿因無症狀而停止用藥；示意圖。（圖／123RF）
氣候寒冷乾燥，氣管容易受到刺激，許多人一到冬天就會出現咳嗽、喘氣、胸悶，或半夜咳到醒來。醫師表示，誘發氣喘的原因包括氣溫變化、病毒感染、過敏原等，若反覆發作讓呼吸道長期處於發炎狀況，即影響到肺功能，甚至導致肺部提前老化或併發肺阻塞（COPD）。

氣喘是全球最重要的慢性疾病之一，也是孩童最常見的慢性疾病，逾半患者長大後症狀會減輕或痊癒，但有二至三成可能因未治療控制，一輩子都有氣喘。

台灣國泰醫院兒童醫學部主治醫師洪詩萍指出，氣喘會造成呼吸道慢性發炎，在不同環境受到刺激而產生過度敏感反應，包括呼吸道平滑肌收縮、黏膜腫脹、發炎細胞浸潤及發炎物質堆積，氣管吐氣受限而造成呼吸困難、喘鳴、胸悶、咳嗽等。洪詩萍強調，氣喘的診斷及治療並不困難，四項重點包括：疾病正確認知、正確用藥、配合治療、持續監控，才能達到良好的氣喘控制。

洪詩萍說，兒童氣喘治療目前主要依據全球氣喘臨床照護指引GINA guidelines（Global Initiative For Asthma），將氣喘兒童區分為12歲以上，6歲至12歲，及5歲以下三個年齡層，並擬定兒童氣喘階梯式治療之建議方針，臨床醫師會依據病童的氣喘症狀嚴重度給予不同之處置策略。

使用的藥物種類分為三大類，首先是控制藥物，用於平日的氣管抗發炎控制、預防氣喘發作及維持良好肺功能。再來是緩解藥物，當症狀惡化或急性發作時，迅速改善氣管收縮及急性發炎狀況；最後是嚴重氣喘之附加藥物，改善患者的肺功能和生活品質。

洪詩萍提醒，氣喘除了維持控制用藥，避免過敏原的接觸及誘發因素也非常重要。生活中盡量避免接觸過敏原、注意室內及戶外的空氣品質、忌冰冷及刺激食物、適度規律運動，才能有效減少氣喘發作。

