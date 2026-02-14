26歲女罹甲狀腺癌 切除結節手術繞道腋下 頸部不留疤

三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部主治醫師劉紹正表示，新式甲狀腺「無頸部切口」手術藏住了疤痕，也提升患者的自信。（記者廖靜清／攝影）

甲狀腺結節在成人中很常見，大多數屬於良性，但醫師表示，甲狀腺結節超過3公分，癌變機率相對較高，除了穿刺檢查，也建議開刀切除，因為結節過大，容易壓迫周圍組織，引起頸部異物感、吞嚥困難或聲音沙啞，手術切除是首選治療。

台灣三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部主治醫師劉紹正說，甲狀腺結節好發於40歲以上女性，雖然手術技術發展日趨成熟，但由於甲狀腺位於頸部，緊貼在氣管及食道前面，還有負責控制發聲的喉返神經，以及控制體內的鈣濃度的副甲狀腺，手術治療除了留疤，也擔心傷害喉返神經及副甲狀腺的併發症 。

「不少患者害怕術後在頸部留下留疤，甚至擔心蟹足腫體質，疤痕愈長愈大。」劉紹正說，目前已經有經乳暈及腋下或鎖骨下的手術，以及從下唇口腔黏膜進行的經口手術，屬於「隱藏疤痕」的微創內視鏡或達文西手術，設備儀器提供高解析度3D立體視野，有助於在狹小的頸部空間中清楚辨識喉返神經與副甲狀腺等關鍵結構。

劉紹正分享，一名26歲女性初期甲狀腺癌患者，在充分評估腫瘤 分期與病灶位置後，考量患者對癌症 治療安全性與外觀保留的高度重視，醫療團隊建議採用經腋下進行達文西甲狀腺手術，並結合光纖雷射進行精準切除。術後癌症控制良好，且藏住了疤痕，提升年輕患者的自信。