我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新春年味活動 花車遊行、舞龍舞獅…還能體驗包餃子、剪紙

川普關稅壓力波及安保協商？南韓高官：美方有意「掛鉤」處理

背痛以為心肌梗塞將復發竟是嚴重胃潰瘍 六旬男連咖啡都戒了

記者林宛諭／彰化即時報導
郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍高風險族群。（員榮醫療體系提供）
郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍高風險族群。（員榮醫療體系提供）

台灣彰化縣一名六旬男子曾有心肌梗塞病史，數月前又持續背痛，他懷疑可能是心血管疾病復發，先到員榮醫療體系心臟科回診，檢查後並無異常，經多科檢查後，才發現竟是嚴重胃潰瘍惹禍，而且可能和他多年來常吃止痛藥和喝咖啡造成。

影片來源：聯合新聞網

這名60歲男病患曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝置心臟支架，數月來他持續背痛，疼痛位置接近左肩胛骨，時而悶痛、時而刺痛，尤其夜間與休息時特別明顯，他懷疑是否心臟病再度發作，心理壓力沉重，而到員榮醫院心臟科回診，但經心電圖等檢查後，心臟並沒有異常。

男子陸續轉診骨科、胸腔科，評估是否為脊椎退化、肌肉拉傷，甚至接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查肺部，還一度懷疑是胰臟問題，也接受超音波檢查，但都無異狀。

直到轉診到員榮醫療體系員生院區院長、肝膽腸胃科醫師郭武憲診治後發現，患者偶有食慾下降、飯後不適與夜間疼痛情形，經胃鏡檢查發現，原來是嚴重胃潰瘍作怪，背痛正是潰瘍所引起的非典型症狀。

郭武憲說，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大，疼痛刺激可能透過內臟神經傳導至脊椎胸段神經節，產生「轉移痛」，使患者感覺疼痛位置出現在背部或肩胛間，因不是常見的腹部疼痛，增加診斷難度。

由於胃部後方緊鄰胰臟、橫結腸及腹膜後組織，當胃後壁潰瘍發炎嚴重時，可能刺激周邊神經結構，疼痛表現因人而異，部分患者甚至僅出現背痛、胸悶或類似心絞痛的不適感。曾有心肌梗塞或心血管疾病病史的患者，對胸背疼痛格外敏感，往往第一時間聯想到心臟問題，反而延後消化道疾病的檢查時機。

患者表示，他因過敏性鼻炎，會引發劇烈頭痛，多年來吃了很多止痛藥，也因工作關係吃飯不定時，而且嗜咖啡，每天都會喝兩杯黑咖啡，推測這些都是造成胃潰瘍原因，現已聽醫囑將咖啡戒了。

郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍的高風險族群，若出現不明原因的背痛、胸悶，合併食慾不振、噁心、飯後不適、夜間疼痛，或症狀反覆卻找不到原因，應考慮消化系統疾病可能，及早至肝膽腸胃科接受專業評估，而該名患者經藥物治療與飲食調整後，背痛症狀已改善。

郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰...
郭武憲說，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍高風險族群。（員榮醫療體系提供）

咖啡 心血管疾病 心臟病

上一則

春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

延伸閱讀

不是牙痛的牙痛合併頭暈、噁心 恐是心肌梗塞、腦中風症狀

不是牙痛的牙痛合併頭暈、噁心 恐是心肌梗塞、腦中風症狀
氣溫驟降心肌梗塞病例增 醫：睡眠呼吸中止症加劇心血管風險

氣溫驟降心肌梗塞病例增 醫：睡眠呼吸中止症加劇心血管風險
好市多會員愛買名單 咖啡、廚房紙上榜

好市多會員愛買名單 咖啡、廚房紙上榜
氣溫驟降小心「假的牙痛」 醫示警：恐是心肌梗塞、腦中風症狀

氣溫驟降小心「假的牙痛」 醫示警：恐是心肌梗塞、腦中風症狀

熱門新聞

自2023年以來，已有至少4400起訴訟，未能充分揭露GLP-1類藥物的潛在嚴重傷害風險。圖為「胰妥讚」和「猛健樂」。(路透)

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

2026-02-01 20:45
家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

2026-01-29 21:02
今冬流感來勢洶洶，全美感染規模已攀升至新冠疫情以來的最高水平。美國疾病防治中心（CDC）數據顯示，全國已有超過一千九百萬人感染流感，並造成逾萬人死亡；示意圖。（圖／123RF）

🎙️流感病例創新高 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略

2026-02-03 09:35
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。（取材自YouTube）

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

2026-01-29 04:28
鷹嘴豆屬「澱粉豆」，營養豐富但蛋白質含量不如黃豆、毛豆。(圖／123RF)

鷹嘴豆、毛豆 補充蛋白質該選誰？

2026-02-03 01:00
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留