輕忽中耳炎釀悲劇 併發膽脂瘤損聽力

患者罹患慢性中耳炎併發膽脂瘤，且已侵蝕顱底骨質，紅框處可見與後顱窩相隔的骨板被膽脂瘤侵蝕。(圖／台北慈濟醫院提供)
張姓男子右耳曾罹患慢性中耳炎，近期出現耳痛、耳脹及流膿，起初治療未見改善，後續更出現右側顏面神經麻痺，後經醫師透過顳骨電腦斷層檢查，確認是慢性中耳炎併發膽脂瘤，且已侵蝕顱底骨質，最後經抗生素治療控制，再手術清除膽脂瘤及修補耳膜、外耳道及顱底缺損修補才恢復，顏面神經功能也完全恢復。

醫師提醒，慢性中耳炎不可輕忽，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳脹疼痛等症狀，應立即就醫，另過度或不當的挖耳、清潔方式，可能造成外耳道或耳膜受傷，增加感染風險。

收治患者的台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師鄭靜雯表示，膽脂瘤是由扁平上皮細胞累積角質物質形成的腫塊，通常發生在中耳或中耳後方的乳突等容易累積角質化上皮的部位，可分先天性與後天性。先天性多由胚胎發育時殘留的角質化扁平上皮所致，後天性是上皮細胞因耳部疾病進入中耳腔或乳突，長期累積角質形成腫塊，進而侵蝕骨質。

鄭靜雯說，後天性膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症，因慢性中耳炎為長期或反覆的中耳發炎，導致鼓膜穿孔無法自癒，形成持續性的感染通道，也容易導致扁平上皮經耳膜穿孔進入中耳腔，形成膽脂瘤。據統計，膽脂瘤約佔慢性中耳炎手術案例的10%。此外，鼓膜穿孔、中耳負壓、唇顎裂兒童及耳咽管功能不佳者，也是膽脂瘤的高風險族群。

由於膽脂瘤多發生在中耳或接近顱底的位置，一旦形成，可能影響聽力與神經功能，分泌物也容易滋生細菌，導致反覆感染，若未及時治療，可能引發暈眩，甚至因鄰近顱內而造成腦膜炎、腦炎或腦膿瘍，目前手術切除是膽脂瘤根治的唯一方法，術前需以顳骨電腦斷層檢查評估膽脂瘤範圍及侵蝕程度，手術方式依病灶大小、位置，可能採耳內微創、耳前或耳後切開術，徹底清除膽脂瘤並重建受損結構。

鄭靜雯表示，張姓患者雖接受過局部藥物抗生素治療，但考量慢性中耳炎併發膽脂瘤已破壞聽小骨、乳突及部分顱底骨質，因此需從耳後切開進入外耳道及中耳腔，打開耳後的乳突骨，將病變組織除去後，重建修復骨骼和軟組織缺口。

