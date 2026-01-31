我的頻道

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

血糖失控腎病變 新監測器糖友免挨針

記者廖靜清
三軍新陳代謝科主治醫師何禮如表示，血糖控制已經邁向個人化精準醫療模式。記者廖靜清／攝影
50歲周小姐罹患第一型糖尿病已逾24年，需終身注射胰島素、嚴格監控血糖，但因長期面臨血糖波動劇烈，代謝控制不佳已導致嚴重的腎臟損傷，目前臨床診斷為糖尿病腎病變，如果再不積極控制，恐損害全身大小血管，影響腎功能，甚至尿毒症需洗腎。

周小姐表示，自己嚴格控制三高數值，配合飲食、運動，裝了連續血糖監測（CGM）找出波動原因，但是血糖仍高高低低。經醫療團隊評估後，安排住院進行胰島素幫浦速率調整及置入連續血糖監測系統，透過24小時連續數據圖譜，揪出隱匿的血糖波動，重新調整生活方式及胰島素注射技巧，這才讓血糖平穩。

台灣三軍總醫院新陳代謝科主治醫師何禮如表示，傳統血糖機僅能進行間歇式指尖採血，僅能提供當下的數據，無法反映全天血糖波動，而且頻繁扎針的依從性低，造成糖友身心疲累與焦慮，使糖尿病管理成效不彰，也提高了併發症風險。新型的穿戴式裝置可進行連續性血糖監測，相較於傳統單次採血難以捕捉血糖的波動，連續血糖監測能看到一天24小時的變化趨勢。

何禮如指出，新式連續血糖監測機器每五分鐘量測一次葡萄糖數值，一天可累積288筆血糖資料。其原理是透過配戴於手臂的感測器，偵測皮下組織間液中的葡萄糖濃度變化，即時將數據傳輸至接收器或智慧型手機，結合App及雲端讓糖尿病管理更加便利，還能設定警示及與醫護分享數據。

糖化血色數（HbA1c）是血糖控制的重要標準數值，一般正常人的糖化血色素在4至6%，民眾在檢查數值時，常疑惑為什麼數值正常但血糖波動仍不穩？何禮如說，糖化血色數是血糖的平均值，即使糖化血色數在標準範圍內，但不同患者的血糖穩定度與低血糖風險仍可能大不相同，需要靠儀器幫助判讀。

另外，第一型糖尿病患者因胰島素分泌完全缺乏，隨時都要注意飲食、運動與胰島素注射的平衡，否則會導致低血糖或高血糖。何禮如表示，智慧型胰島素幫浦搭配即時型連續血糖監測系統能提升照護效率，可自動調整基礎胰島素輸注量，並在血糖偏高時提前給予小劑量校正胰島素，降低高血糖與低血糖來回震盪的風險。

何禮如強調，有些糖尿病患者在夜間發生低血糖，自己卻無察覺，透過新科技的24小時監控與自動調整功能，熟睡中也能持續修正血糖。除了血糖監控，飲食與生活型態仍是疾病控制核心，血糖數據就像是糖尿病患的「健康儀表板」，反映出生活方式、飲食習慣與治療效果，有異常隨時可調整，找出影響血糖的隱形兇手。

連續血糖監測（CGM）不用頻繁扎針，一天可累積288筆血糖資料。記者廖靜清／攝影
血糖 糖尿病 三高

腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔 中年男緊急大腸切除救命

