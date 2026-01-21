婦上班前暖暖包放進乳溝 下班時一看慘...皮掉了

我的頻道

記者黃寅／即時報導
一名55歲婦女為禦寒，上班前把暖暖包放進乳溝，未料下班取出時發現左乳皮膚已脫落，且有長4公分、寬3公分的泛紅。示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)
最近天冷，台灣一名中年婦人為禦寒，上班前把暖暖包放進乳溝，未料下班取出時發現左乳皮膚已脫落，且有長4公分、寬3公分的泛紅。醫師確診為淺二級燙傷，因此給予預防性抗生素，待傷口癒合，若留下疤痕再除疤。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜說，患者看診時說，使用暖暖包約9小時，並沒有覺得熱感或不適，所以完全不知乳房已被燙傷，等要取下暖暖包時，才發現皮膚泛紅。患者平時健康情形良好，沒有慢性病，乳房的皮膚也沒有發炎的狀況，不解自己為何使用暖暖包會出事。

她說，每個人對知覺的感受差異很大，比較耐痛的人，對燙傷的感受較不敏感，等熱能累積到一定程度時，皮膚就已經燙傷。痛覺對人體來說是一種警報系統，有少部分民眾對痛覺較遲鈍，就不易察覺自己的皮膚是否燙傷。這位婦女用的是手握式暖暖包，溫度較高，不適合接觸皮膚太薄的地方，如胸口、肚子等，建議可選用溫度較低、發熱時間較短的貼膚性暖暖包，才不會造成燙傷。

對於老人、糖尿病患者、酒醉者、幼兒，因為對熱的感受較為遲鈍，在使用電熱毯、小太陽之類的電暖爐等保暖工具時，建議將溫度調到最低，最好也不要直接照射或接觸皮膚，可以在電熱毯上舖薄被或毛巾。

另外，幼兒的皮膚稚嫩，禁不起長時間使用保暖工具帶來的熱傷害，加上他們不會表達，容易在過熱之下燙出水泡。另外，睡覺時用的保暖工具，切勿使用持久性較久、高溫的產品，會導致慢性熱傷害、燙傷，建議挑選會漸漸降溫的產品，如熱水袋之類，使用時也要不斷變換位置，不要讓同部分的皮膚持續接受熱源。

