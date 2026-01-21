久坐看電腦、低頭滑手機 X光檢查沒問題 肩頸為何僵硬？

肩頸僵硬多是長期姿勢不良造成的慢性負荷。（圖／123RF）

在現代社會生活型態，久坐看電腦、低頭滑手機，肩頸僵硬、痠痛遽增，成了復健科門診最常見的文明病。許多患者一開始只覺得有點痠、撐一下就好，沒放在心上，日積月累下，慢慢反覆發作形成慢性疼痛，影響睡眠品質，專注力下降，工作效率大受影響。

根據研究統計，肩頸僵硬疼痛在亞洲成年族群中的盛行率約為23%，在中老年族群中更可高達約47%，女性發生率明顯高於男性。若從職業別觀察，醫療人員、辦公室上班族，以及長時間從事重複性動作或需維持固定姿勢的族群，如牙醫、美容美髮業者、技術工人等都是高風險族群。

簡訊頸 長時間低頭滑手機

此外，工時過長、臨時或約聘工作型態、工作壓力大，合併睡眠障礙者，都被證實與肩頸僵硬疼痛高度相關，顯示這是一個工作與生活壓力交織而成的文明病。

台灣高雄長庚醫院復健科主任楊宗勳指出，肩頸僵硬多是長期姿勢不良造成的慢性負荷，臨床上常見頭頸前傾、圓肩與駝背等典型姿勢。

英文詞彙中，有一個相當生動的說法，稱為「簡訊頸」（Text neck），形容長時間低頭滑手機、傳訊息所造成的姿勢問題，這也是為什麼不少患者即使接受X光檢查，影像結果看似正常，肩頸不適感依舊揮之不去。

楊宗勳說，多數肩頸痠痛並非骨骼問題，而是肌肉與筋膜張力失衡所致，長期姿勢不良下，胸大肌、上斜方肌與提肩胛肌容易過度緊繃；相對地，屈頸肌、下斜方肌、菱形肌與前鋸肌則逐漸無力。

這類緊繃與無力肌群交叉分布，形成所謂「上交叉症候群」，患者除感到僵硬疼痛，也可能出現肩關節 活動受限及上肢痠麻、刺痛等神經症狀。

緊張型人格 更容易肩頸僵硬

值得注意的是，肩頸僵硬並非單純姿勢問題而已，情緒與心理狀態同樣扮演關鍵角色，研究發現，緊張、焦慮與長期壓力，與肩頸疼痛密切相關。

楊宗勳解釋，當人處於焦慮或壓力狀態時，交感神經會持續活化，使肩頸肌肉長時間處於收縮狀態，難以真正放鬆；同時，情緒壓力也會影響中樞神經對疼痛的調控，使人對疼痛更加敏感，進而放大不適感。

緊張型人格特別容易肩頸僵硬，這類族群往往在專注、焦慮或追求完美時，不自覺地聳肩、縮脖子，即使坐著休息，肌肉仍持續用力，長時間下來，便形成慢性痠痛；門診中更常見不少患者，幾乎整天肩膀高舉，卻渾然不覺，直到疼痛難耐才發現早已累積多年。

調整環境、姿勢 降低肌肉緊繃

要改掉習慣性聳肩，楊宗勳強調，關鍵不在於提醒自己放鬆，而是從環境與姿勢調整做起，使用電腦時，鍵盤與滑鼠高度應略低於手肘，避免肩膀為了操作而不自覺抬起；坐姿上，避免彎腰駝背與頭頸前傾，坐椅子時屁股坐到底、抬頭挺胸，減少只坐椅子前半段再向後癱靠椅背的習慣。同時，盡量避免久坐，每10至15分鐘起身活動一下，有助於降低肌肉與筋膜長時間緊繃。

楊宗勳提醒，肩頸老是硬邦邦、常按摩卻不會好，往往不是單一治療方式出問題，而是忽略了姿勢、工作型態與心理壓力整體影響，若長期處於緊張、焦慮或壓力過大，應尋求身心科醫師或心理師協助，從生活習慣、運動訓練與壓力管理著手改善，多管齊下，才能擺脫反覆發作的肩頸僵硬與疼痛。

上班族關心肩頸僵硬能不能靠按摩改善？楊宗勳表示，只要確認按摩師受過專業訓練，按摩過程中沒有不適，按完後確實感到舒緩，確實可作為輔助方式，但只能短暫改善症狀，難以從根本解決，甚至形成「不按就痛」的依賴循環。他建議按摩前，先由醫師進行評估，確認自身狀況是否適合，才能兼顧安全與療效。