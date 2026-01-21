我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

久坐看電腦、低頭滑手機 X光檢查沒問題 肩頸為何僵硬？

郭韋綺
聽新聞
test
0:00 /0:00
肩頸僵硬多是長期姿勢不良造成的慢性負荷。（圖／123RF）
肩頸僵硬多是長期姿勢不良造成的慢性負荷。（圖／123RF）

在現代社會生活型態，久坐看電腦、低頭滑手機，肩頸僵硬、痠痛遽增，成了復健科門診最常見的文明病。許多患者一開始只覺得有點痠、撐一下就好，沒放在心上，日積月累下，慢慢反覆發作形成慢性疼痛，影響睡眠品質，專注力下降，工作效率大受影響。

根據研究統計，肩頸僵硬疼痛在亞洲成年族群中的盛行率約為23%，在中老年族群中更可高達約47%，女性發生率明顯高於男性。若從職業別觀察，醫療人員、辦公室上班族，以及長時間從事重複性動作或需維持固定姿勢的族群，如牙醫、美容美髮業者、技術工人等都是高風險族群。

簡訊頸 長時間低頭滑手機

此外，工時過長、臨時或約聘工作型態、工作壓力大，合併睡眠障礙者，都被證實與肩頸僵硬疼痛高度相關，顯示這是一個工作與生活壓力交織而成的文明病。

台灣高雄長庚醫院復健科主任楊宗勳指出，肩頸僵硬多是長期姿勢不良造成的慢性負荷，臨床上常見頭頸前傾、圓肩與駝背等典型姿勢。

英文詞彙中，有一個相當生動的說法，稱為「簡訊頸」（Text neck），形容長時間低頭滑手機、傳訊息所造成的姿勢問題，這也是為什麼不少患者即使接受X光檢查，影像結果看似正常，肩頸不適感依舊揮之不去。

楊宗勳說，多數肩頸痠痛並非骨骼問題，而是肌肉與筋膜張力失衡所致，長期姿勢不良下，胸大肌、上斜方肌與提肩胛肌容易過度緊繃；相對地，屈頸肌、下斜方肌、菱形肌與前鋸肌則逐漸無力。

這類緊繃與無力肌群交叉分布，形成所謂「上交叉症候群」，患者除感到僵硬疼痛，也可能出現肩關節活動受限及上肢痠麻、刺痛等神經症狀。

緊張型人格 更容易肩頸僵硬

值得注意的是，肩頸僵硬並非單純姿勢問題而已，情緒與心理狀態同樣扮演關鍵角色，研究發現，緊張、焦慮與長期壓力，與肩頸疼痛密切相關。

楊宗勳解釋，當人處於焦慮或壓力狀態時，交感神經會持續活化，使肩頸肌肉長時間處於收縮狀態，難以真正放鬆；同時，情緒壓力也會影響中樞神經對疼痛的調控，使人對疼痛更加敏感，進而放大不適感。

緊張型人格特別容易肩頸僵硬，這類族群往往在專注、焦慮或追求完美時，不自覺地聳肩、縮脖子，即使坐著休息，肌肉仍持續用力，長時間下來，便形成慢性痠痛；門診中更常見不少患者，幾乎整天肩膀高舉，卻渾然不覺，直到疼痛難耐才發現早已累積多年。

調整環境、姿勢 降低肌肉緊繃

要改掉習慣性聳肩，楊宗勳強調，關鍵不在於提醒自己放鬆，而是從環境與姿勢調整做起，使用電腦時，鍵盤與滑鼠高度應略低於手肘，避免肩膀為了操作而不自覺抬起；坐姿上，避免彎腰駝背與頭頸前傾，坐椅子時屁股坐到底、抬頭挺胸，減少只坐椅子前半段再向後癱靠椅背的習慣。同時，盡量避免久坐，每10至15分鐘起身活動一下，有助於降低肌肉與筋膜長時間緊繃。

楊宗勳提醒，肩頸老是硬邦邦、常按摩卻不會好，往往不是單一治療方式出問題，而是忽略了姿勢、工作型態與心理壓力整體影響，若長期處於緊張、焦慮或壓力過大，應尋求身心科醫師或心理師協助，從生活習慣、運動訓練與壓力管理著手改善，多管齊下，才能擺脫反覆發作的肩頸僵硬與疼痛。

上班族關心肩頸僵硬能不能靠按摩改善？楊宗勳表示，只要確認按摩師受過專業訓練，按摩過程中沒有不適，按完後確實感到舒緩，確實可作為輔助方式，但只能短暫改善症狀，難以從根本解決，甚至形成「不按就痛」的依賴循環。他建議按摩前，先由醫師進行評估，確認自身狀況是否適合，才能兼顧安全與療效。

關節

上一則

婦上班前暖暖包放進乳溝 下班時一看慘...皮掉了

延伸閱讀

南京婦產後復健被忽悠？按摩3小時收費6.8萬 投訴獲全額退款

南京婦產後復健被忽悠？按摩3小時收費6.8萬 投訴獲全額退款
肌肉衰退比多數人想像的早 「肌少症」應提前至50歲篩檢

肌肉衰退比多數人想像的早 「肌少症」應提前至50歲篩檢
不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝

不只防跌倒…強化肌肉還有助活化大腦、平衡代謝
戒糖「餓死癌細胞」？醫：沒體力、肌肉流失 先被餓垮

戒糖「餓死癌細胞」？醫：沒體力、肌肉流失 先被餓垮

熱門新聞

牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56
研究顯示，飯後散步10分鐘，就能明顯降低血糖，相較久坐，低強度步行可讓血糖平均下降約17%；示意圖。（圖／123RF）

想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效

2026-01-16 01:00

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲