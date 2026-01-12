通鼻噴劑小心愈用愈塞 藥師示警恐致「不可逆傷害」

英國皇家藥學會指出，若連續使用止鼻塞噴劑超過建議期限，可能刺激鼻腔血管，導致「藥物性鼻炎」反而更容易鼻塞。示意圖。(取材自Freepik)

英國藥 界與衛生主管近日示警，民眾過度使用「鼻噴劑」的情況日益增加，恐導致呼吸道出現不可逆傷害。相關研究指出，不少人長期依賴此類藥物緩解鼻塞，反而引發更嚴重的鼻腔問題，甚至需要接受手術治療。

據每日郵報Daily Mail報導，英國ITV與市調機構Ipso的調查，市面上銷售的「通鼻噴劑」，常被視為感冒、流感 季節的快速解方，但有近六成使用者並不清楚這類產品不宜長期使用。調查顯示，曾使用噴劑的成年人中，超過五分之一的使用時間超過一週，推估英國約有550萬人因此面臨成癮與健康風險。

英國皇家藥學會（Royal Pharmaceutical Society，RPS）指出，若連續使用止鼻塞噴劑超過建議期限，可能刺激鼻腔血管，導致腫脹加劇，形成醫學上稱為「藥物性鼻炎」的反效果鼻塞。患者會出現鼻腔刺激、流鼻水、打噴嚏與持續性鼻塞，進而陷入必須依賴藥物才能呼吸的惡性循環。

一名30歲女子夏洛特．強斯頓（Charlotte Johnstone）表示，她自7歲起使用鼻噴劑，長達20多年未能戒除，嚴重時一天需使用多達8次。她坦言，若沒有噴劑便無法入睡，甚至因焦慮而不敢前往可能無法取得藥物的場所，並擔心長期使用已對健康造成永久影響。

對此，RPS呼籲在鼻噴劑包裝上加註更明顯警語，清楚標示「不得連續使用超過七天」。英國消費者保健協會（PAGB）也表示，相關產品本就僅限短期使用，包裝與說明書皆載明使用限制，並提醒反彈性鼻塞主要與含有羥甲唑啉（Xylometazoline）與西羅美塔柔林（Oxymetazoline）成分的噴劑有關，而非生理食鹽水或類固醇類產品。