紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客:理解但感受不佳

通鼻噴劑小心愈用愈塞 藥師示警恐致「不可逆傷害」

世界新聞網／輯
英國皇家藥學會指出，若連續使用止鼻塞噴劑超過建議期限，可能刺激鼻腔血管，導致「藥物性鼻炎」反而更容易鼻塞。示意圖。(取材自Freepik)
英國皇家藥學會指出，若連續使用止鼻塞噴劑超過建議期限，可能刺激鼻腔血管，導致「藥物性鼻炎」反而更容易鼻塞。示意圖。(取材自Freepik)

國藥界與衛生主管近日示警，民眾過度使用「鼻噴劑」的情況日益增加，恐導致呼吸道出現不可逆傷害。相關研究指出，不少人長期依賴此類藥物緩解鼻塞，反而引發更嚴重的鼻腔問題，甚至需要接受手術治療。

據每日郵報Daily Mail報導，英國ITV與市調機構Ipso的調查，市面上銷售的「通鼻噴劑」，常被視為感冒、流感季節的快速解方，但有近六成使用者並不清楚這類產品不宜長期使用。調查顯示，曾使用噴劑的成年人中，超過五分之一的使用時間超過一週，推估英國約有550萬人因此面臨成癮與健康風險。

英國皇家藥學會（Royal Pharmaceutical Society，RPS）指出，若連續使用止鼻塞噴劑超過建議期限，可能刺激鼻腔血管，導致腫脹加劇，形成醫學上稱為「藥物性鼻炎」的反效果鼻塞。患者會出現鼻腔刺激、流鼻水、打噴嚏與持續性鼻塞，進而陷入必須依賴藥物才能呼吸的惡性循環。

一名30歲女子夏洛特．強斯頓（Charlotte Johnstone）表示，她自7歲起使用鼻噴劑，長達20多年未能戒除，嚴重時一天需使用多達8次。她坦言，若沒有噴劑便無法入睡，甚至因焦慮而不敢前往可能無法取得藥物的場所，並擔心長期使用已對健康造成永久影響。

對此，RPS呼籲在鼻噴劑包裝上加註更明顯警語，清楚標示「不得連續使用超過七天」。英國消費者保健協會（PAGB）也表示，相關產品本就僅限短期使用，包裝與說明書皆載明使用限制，並提醒反彈性鼻塞主要與含有羥甲唑啉（Xylometazoline）與西羅美塔柔林（Oxymetazoline）成分的噴劑有關，而非生理食鹽水或類固醇類產品。

流感 國藥

上一則

中醫大附醫研發「奈米藥引」導航薑黃素直達腦部 可望治療巴金森病

傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦

凱特王妃44歲生日告白 抗癌2年落淚吐心聲：感謝還能活著

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

馬斯克AI聊天機器人生成兒童性化圖像 各國譴責

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

