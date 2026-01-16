臉長黑色斑塊不管它 1年後變大 一驗竟成皮膚癌

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源表示，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌重要危險因子之一。（圖／台北慈濟醫院提供）

一名七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查確認為皮膚癌，所幸經手術切除後復元良好。醫師提醒，皮膚是人體最大器官，平日注意防曬，降低紫外線對皮膚長期傷害。

據台灣國民健康署資料，皮膚癌在台灣十大癌症 中排名第八，雖較其他器官罹癌率低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，台灣每年約有3600人新診斷為皮膚癌，而皮膚癌依細胞來源可分基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等等，其中，又以基底細胞癌最常見。

收治患者的台北慈濟 醫院皮膚科醫師廖澤源表示，患者求診後經皮膚鏡檢查變切片，確診為基底細胞癌。

廖澤源說，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌重要危險因子之一，基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，而高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。