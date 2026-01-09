我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列

度完假還是覺得累？心理學家分享3個真正能減壓的方法

男子擠青春痘成10多公分蟹足腫 怕交不了女朋友急求醫

記者林宛諭／彰化即時報導
年輕男患者擠青春痘後，傷口卻變成長10多公分的「蟹足腫」的疤痕（上)，患者經2個月治療，蟹足腫明顯改善。（員榮醫院提供）
年輕男患者擠青春痘後，傷口卻變成長10多公分的「蟹足腫」的疤痕（上)，患者經2個月治療，蟹足腫明顯改善。（員榮醫院提供）

台灣彰化縣一名20多歲男病患胸部長了一顆小小青春痘，他擠痘痘後，傷口卻遲遲無法癒合，持續增生，長成10幾公分的粗厚疤痕，且有發癢、疼痛及灼熱感，員榮醫院整形外科主任陳宏銘診斷為「蟹足腫」，經手術切除後，再以羊膜生長因子治療，已明顯改善，患者也重新找回自信。

這名年輕男患者數月前擠完胸口痘痘後，傷口竟紅腫起來，最後成為長長一條粗厚疤痕，他因害怕別人異樣眼光不敢游泳，更深怕往後會無法交女朋友。

這長達10幾公分的傷疤經陳宏銘診斷為「蟹足腫」，陳宏銘說，蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷、燒燙傷，甚至手術或剖腹產後。當傷口進入癒合期，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀，嚴重時甚至影響關節活動與日常生活，好發於胸前、背部、肩膀等張力較大的地方。

陳宏銘說，傳統治療方式包括藥物注射、物理治療或手術切除，但復發率與副作用一直是臨床挑戰。近年來，整形外科採用外科手術結合原生基質膜羊膜生長因子的新型治療策略，已獲得醫界肯定，並有科學論文佐證。

陳宏銘說，原生基質膜羊膜生長因子為取自羊膜的天然生物材料，具有良好的生物相容性與組織修復能力，於手術切除蟹足腫後，將該生物膜覆蓋縫入傷口表面，可促進正常組織再生，抑制疤痕組織過度增生，降低復發風險。

男子的蟹足腫經手術切除，再以原生基質膜羊膜生長因子覆蓋，經2個月治療，胸部疤痕已明顯改善。

陳宏銘說，蟹足腫病因也可能包括免疫系統先天性異常，或外傷、手術導致皮膚受傷，免疫細胞全被活化，啟動免疫反應，進而引發蟹足腫。有些感染或腫瘤也會誘發類似反應，增加蟹足腫風險。

陳宏銘說，原生基質膜羊膜生長因子不含人工化學成分，較不易引發排斥或抗原反應，能提升傷口正常癒合能力。員榮醫療體系以臨床成果參加醫療科技展，展現創新蟹足腫疤痕治療的成效，獲得SNQ獎項肯定。

員榮醫療體系員榮醫院整型外科主任陳宏銘解說如何治療蟹足腫。（員榮醫院提供）
員榮醫療體系員榮醫院整型外科主任陳宏銘解說如何治療蟹足腫。（員榮醫院提供）

腫瘤 關節

上一則

他運動後反覆頭痛找不到原因 癲癇突然發作就醫竟發現「腦部長瘤」

延伸閱讀

他運動後反覆頭痛找不到原因 癲癇突然發作就醫竟發現「腦部長瘤」

他運動後反覆頭痛找不到原因 癲癇突然發作就醫竟發現「腦部長瘤」
中榮手術爆讓「無照醫材商」執刀 衛福部：最重被廢照

中榮手術爆讓「無照醫材商」執刀 衛福部：最重被廢照
無照廠商幫醫生動刀？台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑

無照廠商幫醫生動刀？台中榮總醫護氣炸揭內幕：疑內鬥被惡意抹黑
離譜／江蘇助產士剪臍帶剪斷嬰手指 辯「新生兒亂動」

離譜／江蘇助產士剪臍帶剪斷嬰手指 辯「新生兒亂動」

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️醫護不說中文？為何需要篩查？…華人家庭必聽的醫療指南

2026-01-06 09:40
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。（記者陳智華／攝影）

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

2026-01-05 04:18

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課