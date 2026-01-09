他運動後反覆頭痛找不到原因 癲癇突然發作就醫竟發現「腦部長瘤」

雙和醫院神經外科主治醫師吳宣毅表示，面對腦瘤最重要的一件事是不要忽略身體發出的警訊，若出現持續性頭痛、首次癲癇發作、視力模糊或肢體無力等症狀，應及早就醫檢查；示意圖。（AI生成）

熱愛運動的陳姓男子，原本身體硬朗，卻在一次運動後出現反覆頭痛，後續還有短暫出現手腳使不上力的情況。起初，他以為只是過勞或姿勢不良，直到某天突然癲癇發作，被送進急診，才赫然發現腦部長了一顆腫瘤 ，而且位置緊鄰掌管運動功能的重要區域。經導航結合顯微手術，台灣雙和醫院神經外科主治醫師吳宣毅協助保有陳男的運動區，同時也切除腫瘤。

「我最怕的不是開刀，而是以後再也不能運動。」陳姓男子坦言，確診後的最大恐懼，是術後失去行動能力，生活從此改變。吳宣毅說，陳姓男子的心聲也是許多患者最擔心發生的事情，但千萬別因為聽到「腦瘤」二字就感到恐慌，關鍵在於正確診斷與對症治療。

吳宣毅表示，腦瘤的分類複雜，臨床上大致可分為「原發性腦瘤」，如源自腦部本身的膠質瘤，以及「轉移性腦瘤」，常見來自肺癌、乳癌 等轉移。再依細胞特性區分為良性與惡性，有些腫瘤生長緩慢，數年變化不大；但也有進展快速，需盡快治療的類型。

腦瘤並非罕見疾病。根據衛生福利部國民健康署癌症 登記資料，2017至2022年間，平均每十萬人中約有四至五人被診斷為腦瘤。腦瘤好發族群呈現雙峰分布，18歲以下兒童的平均確診年齡約為七至八歲，而40至70歲的成年人則是另一個常見族群。

不過，腦瘤的症狀表現差異極大，且腦瘤可能發生在各個年齡層。臨床上，腦瘤常見症狀包含持續性頭痛、癲癇發作、視力模糊、肢體無力、語言表達變慢，甚至出現個性或行為改變。但也有部分腦瘤相當「安靜」，沒有明顯症狀，是在健康檢查或其他影像檢查時意外發現。

吳宣毅表示，因腦瘤的位置、大小與型態不一，治療時如何精準掌握腫瘤邊界，同時避開語言、運動、視覺等重要功能區，成為影響手術安全與預後的關鍵。

近年神經外科大量導入「導航系統結合手術顯微鏡」，正是為了解決該項問題。這套系統可在術前將患者的核磁共振或電腦斷層影像建構為三維腦部地圖，手術過程中，顯微鏡視野會即時顯示腫瘤位置及周邊血管、神經結構，就像在腦部手術中使用高精準度的GPS導航，提醒執刀醫師有哪些區域可以操作、哪些須避開，導航資訊直接整合至顯微鏡中，可大幅減少視線切換造成的誤差，特別適用於深部腦瘤或鄰近關鍵功能區的高風險手術。

吳宣毅表示，醫療團隊在替陳姓男子動手術前，進行詳細影像分析，規畫最安全的手術路徑；手術中透過導航系統與顯微鏡即時確認位置，成功避開運動神經區域，完整移除腫瘤。術後，陳男的肢體功能未受影響，不僅順利回到工作崗位，也重新投入熱愛的運動生活，讓他和家人都鬆了一口氣。

吳宣毅提醒，面對腦瘤最重要的一件事是不要忽略身體發出的警訊，若出現持續性頭痛、首次癲癇發作、視力模糊或肢體無力等症狀，應及早就醫檢查；當腫瘤愈小、距離重要功能區愈遠，治療選擇也愈多，手術風險相對更低。