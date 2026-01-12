我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

照大腸鏡前「低渣飲食」確保腸道排空 讓息肉無所遁形

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，低渣飲食的選擇恰好與平日健康飲食建議相反，主食類應選擇白飯、白粥、白麵條等精緻澱粉，避免吃高纖維全穀雜糧；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，低渣飲食的選擇恰好與平日健康飲食建議相反，主食類應選擇白飯、白粥、白麵條等精緻澱粉，避免吃高纖維全穀雜糧；示意圖。(圖／123RF)

48歲的張先生最近收到健檢中心的大腸鏡檢查通知，護理師特別提醒他檢查前三天要採取低渣飲食。從小到大都聽說要多吃蔬菜水果、全穀雜糧才健康，怎麼現在卻要他避開這些食物？他滿腹疑惑地拿著飲食指引，不知該從何下手。

什麼是低渣飲食？ 檢查前要怎麼吃

以台灣為例，根據衛福部國民健康署統計，大腸癌是台灣人發生數第二名的癌症，而定期接受大腸鏡檢查是早期發現大腸癌的有效方式，若能妥善治療則早期大腸癌存活率可高達90％以上。台灣台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師指出大腸鏡檢查前的工作就是採低渣飲食，這是一種特殊的階段性飲食方式，目的是減少食物經消化後在腸道留下的殘渣，讓腸道能夠充分清空，而低渣飲食的標準是將每日粗纖維攝取量控制在4公克以下。

這裡所謂的「渣」包括人體無法消化吸收的植物纖維、動物的筋膠、乳製品等物質。當要進行大腸鏡檢查時，醫師需要清楚觀察腸道內壁是否有息肉或其他病變，如果腸道中殘留過多糞便或食物殘渣，就會影響檢查的準確性。林承達醫師強調檢查前2至3天開始採用低渣飲食，再搭配醫師開立的清腸藥物，讓大腸鏡檢查能夠順利且準確地進行。此飲食方式也適用於腸道手術前後、急性腹瀉、憩室炎急性期等需要讓腸道充分休息的情況。

低渣飲食這樣吃 掌握原則輕鬆準備

在進行低渣飲食期間，飲食選擇恰好與平日的健康飲食建議相反。林承達醫師建議主食類應選擇白飯、白粥、白麵條等精緻澱粉，避免糙米、燕麥、全麥麵包等高纖維全穀雜糧。白質來源則以絞肉、魚肉、嫩豆腐、蒸蛋等為主，要完全避免所有乳製品以免含有的酪蛋白較難被腸道消化，在大腸中容易產生殘渣；蔬菜方面只能少量攝取如冬瓜、絲瓜或飲用過濾後的蔬菜汁等，其他高纖維蔬菜都應避免；水果選擇去皮且纖維少的種類，或喝過濾後無果粒的果汁。

此外，烹調方式則以清蒸、水煮為主，避免油炸油煎；雖低渣飲食限制多，但這只是短期的過渡性飲食，檢查結束後就能逐步恢復正常飲食。林承達醫師提醒因纖維攝取量減少，記得要多喝水以防便秘，可飲用黑咖啡、茶類或運動飲料補充水分。低渣飲食並非健康的長期飲食方式，只適用於特定醫療需求的短期執行，完成檢查後應盡快回復均衡飲食，才能維持腸道健康。

癌症 咖啡 豆腐

上一則

不只戒糖就能防癌 關鍵應避免細胞「高糖解」

下一則

吹到風想流淚…乾眼症還會「淚到痛醒」這2種人要多留意

延伸閱讀

腸道菌失衡開啟「儲脂模式」 越吃越胖瘦不了

腸道菌失衡開啟「儲脂模式」 越吃越胖瘦不了
吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法
藍莓抗氧化、抗發炎、保護腸道、心血管… 醫：值得每天吃

藍莓抗氧化、抗發炎、保護腸道、心血管… 醫：值得每天吃
腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊

腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊

熱門新聞

專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25
營養師張馨方指出，蛋白質是多巴胺、血清素等神經傳導物質的原料，吃不夠，大腦就很難維持專注與清醒。（記者陳智華／攝影）

睡再久還是累 營養師：白天吃錯食物了

2026-01-05 04:18

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚