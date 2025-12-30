醫3件事養生 別戴耳機睡、重視口腔清潔、不要久蹲馬桶

我的頻道

醫師提醒，戴耳機睡覺除了可能會影響聽力，甚至增加失智症風險；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，戴耳機睡覺除了可能會影響聽力，甚至增加失智症風險；示意圖。（圖／123RF）

一名神經科醫師經常在社群上分享醫療常識，近期他分享自己在生活中絕對不做的「三件日常小事」，其中一件就是戴著耳機睡覺。原來這麼做雖然是許多人的睡前習慣，卻可能會影響聽力，甚至增加失智症風險，讓醫生嚴正提醒一定要改。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，兵醫師（Dr. Bing）在TikTok上擁有20萬名粉絲，是神經科醫師兼流行病學家。他近期透過影片分享，生活中有許多他絕對不會做的事，其中一項禁忌就是「戴著耳機睡覺」。

他表示，雖然很多人習慣聽Podcast或白噪音入眠，但如果音量沒有調節好，可能會損害內耳毛細胞，導致永久性聽力損失。更驚人的是，聽損甚至與失智症有關。原來在之前約翰霍普金斯大學（ Johns Hopkins University）一項研究就發現，輕度聽力損失會讓失智症風險翻倍，中度損失甚至會讓風險飆升三倍。

兵醫師也提到，第二件最重要的就是「重視口腔清潔」。除了刷牙，他也會使用牙線和沖牙機，確保自己口腔健康。兵醫師引用2025年的最新研究指出，患有嚴重牙周病或蛀牙的人，中風風險幾乎翻倍；其他研究也顯示口腔健康與認知功能退化有關。

最後一項禁忌則是「上廁所超過5分鐘」。兵醫師解釋，長時間坐在馬桶上會導致血液積聚在腿部，造成血壓驟降。大腦若供血不足，人就容易暈厥，而他常常在診間看到這樣的病例。影片上傳以後立刻引發網友熱議，有許多人都留言表示接下來一定要改掉這些習慣，確保身體健康。

