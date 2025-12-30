研究：4良好生活習慣 大腦回春8歲 正向樂觀是「良藥」

研究顯示，維持正向樂觀、充足睡眠等健康生活方式，並且有社群支持，最多能讓大腦比實際年齡年輕8歲；示意圖。（圖／123RF）

只要調整生活習慣，你的大腦也能再「回春」。一項最新研究顯示，維持正向樂觀、充足睡眠等健康生活方式，最多能讓大腦比實際年齡年輕八歲。這項發現振奮醫界，也證實心理健康 和生活習慣能對大腦帶來巨大影響。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國佛羅里達大學（University of Florida）研究團隊追蹤了來自四大洲、共128名中老年受試者。研究人員利用核磁共振掃描（MRI）搭配機器學習技術，估算每位受試者的「大腦年齡」。研究發現，生活中抱持樂觀態度、擁有深層睡眠、懂得壓力管理且有強大社群支持的受試者，大腦顯得格外年輕，比實際年齡還要年輕八歲。

負責研究的是佛羅里達大學教授西比爾（Kimberly Sibille），她除了是物理醫學與復健系和麻醉學系疼痛醫學科的副教授，也擁有心理諮商執照，同時是老化研究所的附屬教職人員。西比爾指出，健康的生活習慣不僅能減輕疼痛、提升身體功能，還能實際增進大腦健康。

相較之下，若是受試者有慢性疼痛問題，身為低收入 或社會弱勢族群，就可能會加速大腦老化。幸好研究發現，負面事物帶來的老化影響會隨時間減弱，但正面習慣帶來的益處卻更持久，而受試者只需懂得保持樂觀、有深層睡眠、能管理壓力和有社群支持而已。

除此之外，另一項由愛爾蘭的利墨瑞克大學（University of Limerick）主導、分析超過50萬人的大型研究也發現，人格特質也與壽命長短有關。研究發現具有「責任心」（Conscientiousness）特質的人，通常也是處事有條理、自律且可靠的人，死亡風險比他人降低10%；而性格外向、喜歡與人互動的人，死亡風險也降低3%。而受試者如果性格較為「神經質」（Neuroticism），經常焦慮且情緒不穩，死亡風險就會增加3%。

該研究負責人麥吉漢博士（Máire McGeehan）表示，這項研究證明人的思維與行為模式不僅影響生活滿足感，更直接決定壽命。若想要長命百歲還擁有靈活的大腦，保持自律與樂觀，效果或許比任何保健食品還要有效。