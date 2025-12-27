64歲洗腎婦腳麻刺痛 傷口幾乎沒出血 動脈阻塞險壞死

醫師提醒，下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變，隨年齡增長有可能導致末梢組織缺血壞死；示意圖。（圖／123RF）

一名64歲長期洗腎的婦人數月來下肢反覆刺痛、腳麻，夜深與洗腎後特別明顯，右小腿與腳踝同時各有一個約3×5公分、久未癒合的慢性傷口。婦人就醫後，醫師發現傷口幾乎沒有出血，轉介心臟血管外科後發現，婦人雙側股動脈及膕動脈嚴重狹窄，院方以微創導管血管內介入方式及時為她手術，才避免血管完全阻塞壞死。

台灣聯新國際醫院醫師楊凱迪提醒，冬季氣溫驟降會造成血管收縮、血壓波動，寒冷會加劇原本狹窄的動脈循環不良，增加下肢動脈阻塞性疾病惡化與血栓形成機率；若出現腿痠麻、疼痛、下肢冰冷或傷口久不癒合，恐已是血流不足警訊，一旦延誤治療，血管完全阻塞恐導致組織壞死甚至截肢。

楊凱迪以微創導管血管內介入方式治療，他解釋，傳統氣球擴張術雖能推開斑塊，但術後易再狹窄，若能清除斑塊，再使用塗藥氣球，或塗藥支架維持血管管徑，可有效維持血管長期通暢。相較傳統除栓手術需大範圍切開整條血管相比，微創導管僅需2至3毫米的穿刺傷口，傷口極小，對高齡、洗腎或多重慢性病患者，提供更安全有效的選擇。