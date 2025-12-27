我的頻道

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

64歲洗腎婦腳麻刺痛 傷口幾乎沒出血 動脈阻塞險壞死

記者鄭國樑
醫師提醒，下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變，隨年齡增長有可能導致末梢組織缺血壞死；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變，隨年齡增長有可能導致末梢組織缺血壞死；示意圖。（圖／123RF）

一名64歲長期洗腎的婦人數月來下肢反覆刺痛、腳麻，夜深與洗腎後特別明顯，右小腿與腳踝同時各有一個約3×5公分、久未癒合的慢性傷口。婦人就醫後，醫師發現傷口幾乎沒有出血，轉介心臟血管外科後發現，婦人雙側股動脈及膕動脈嚴重狹窄，院方以微創導管血管內介入方式及時為她手術，才避免血管完全阻塞壞死。

台灣聯新國際醫院醫師楊凱迪提醒，冬季氣溫驟降會造成血管收縮、血壓波動，寒冷會加劇原本狹窄的動脈循環不良，增加下肢動脈阻塞性疾病惡化與血栓形成機率；若出現腿痠麻、疼痛、下肢冰冷或傷口久不癒合，恐已是血流不足警訊，一旦延誤治療，血管完全阻塞恐導致組織壞死甚至截肢。

楊凱迪以微創導管血管內介入方式治療，他解釋，傳統氣球擴張術雖能推開斑塊，但術後易再狹窄，若能清除斑塊，再使用塗藥氣球，或塗藥支架維持血管管徑，可有效維持血管長期通暢。相較傳統除栓手術需大範圍切開整條血管相比，微創導管僅需2至3毫米的穿刺傷口，傷口極小，對高齡、洗腎或多重慢性病患者，提供更安全有效的選擇。

聯新國際醫院表示，下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變，隨年齡增長，內膜增生與斑塊堆積使動脈逐漸狹窄甚至阻塞，導致末梢組織缺血壞死。此病好發於50歲以上族群，65歲後發生率明顯上升，80歲以上更是每五人就有一人受影響，且男性症狀較女性明顯。

洗腎婦人反覆刺痛、腳麻，醫師透過「踝臂血壓指數（ABI）」等檢查，為婦人找出下病...
洗腎婦人反覆刺痛、腳麻，醫師透過「踝臂血壓指數（ABI）」等檢查，為婦人找出下病因；示意圖。（圖／聯新國際醫院提供）

