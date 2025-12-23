結婚2年不孕 35歲男睪丸癌 動這種手術保住生子機會

醫師提醒，一旦發現生育力有問題，凍精是絕對必要的提早部署；示意圖。（圖／123RF）

一名35歲男子結婚兩年不孕，醫師檢查是無精症，且觸診時發現右側睪丸有一硬塊，經開刀切除並確診為一期睪丸癌。所幸早期發現，存活率達99%。後續將再開刀從左側睪丸取精、凍精，才能做後續的試管療程拚生機。

台灣台中茂盛醫院男性泌尿科陳卷書醫師說，凍精是男性保有生育力的提早部署，另根據最新的癌症 登記報告，20至39歲成年男性是睪丸惡性腫瘤 的高危險群。18歲以上男性可驗精液，青春期男生要避玩「阿魯巴」遊戲，平時也要定期自摸睪丸並測量，以保護男性生育力。

陳卷書為這名患者觸診時，發現右側睪丸有一個比鵪鶉蛋略小的硬塊，懷疑是睪丸癌，但患者以為是正常。顯示多數人患病因沒有任何其他症狀，所以不容易發現罹病。

所幸因早期發現，癌細胞 尚未擴散到睪丸以外的器官。陳卷書陳說，幫病患切除之前曾仔細找過整個右側睪丸，連一隻精蟲都沒有，「所以只能把生子希望放在左側了」，將二次開刀，從左側睪丸取精、凍精，這對夫妻才能進行後續的試管療程拚生機。

茂盛醫院生殖醫學科醫師陳忠義說，臨床上年輕未婚族群也可能面臨生育風險，曾有一名25歲男子初診時即要求凍精，一問之下，原來他被檢查出睪丸癌，需要緊急開刀。父母怕他未來恐斷後，所以帶他來求助，以保住未來生子的機會。

他說，一旦發現生育力有問題，凍精是絕對必要的提早部署，建議至少要取精兩次以上，對罹患睪丸癌的男性，因精子質量普遍都不太好，建議至少要取精三次以上。未來結婚後，解凍後的精子可透過「單一精蟲顯微注射技術」，強迫與卵子結合以形成胚胎，受精成功率近80%，受孕率可達30%以上。

陳忠義提醒，男生要要定期檢查自己的睪丸，洗澡時不能只是滑過去而已，而是要認真自摸，去察覺是否有硬塊、形狀是否規則、有無特殊重墜感、陰囊有無積聚液體等，就像女生觸摸檢查乳房那樣仔細，一旦發現異樣，即刻就醫。