舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

輕忽無痛血尿3個月 4旬男攝護腺珊瑚狀腫瘤擴散輸精管

記者林琮恩
40多歲男性反覆無痛血尿持續約三個月，就醫後發現攝護腺開口處，已長出一團外觀有如「珊瑚礁」腫瘤；示意圖。（圖／123RF）
一名40多歲男性病患，為金融業上班族，反覆無痛血尿持續約3個月，懷疑攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就醫後，竟發現攝護腺開口處，已長出一團外觀有如「珊瑚礁」腫瘤，確診晚期泌尿上皮癌，腫瘤已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結。泌尿科醫師提醒，「無痛血尿」為泌尿道疾病重要警覺徵兆，民眾不可輕忽。

收治前述個案的台北顧芳瑜泌尿科診所總院長顧芳瑜醫師表示，病患反覆血尿，曾到其他泌尿科就診，一度被診斷為泌尿道感染，服用抗生素後，血尿暫有改善，不久後卻復發，還出現排尿困難，需要出力才尿得出來等情況，病人自行判斷可能為攝護腺肥大，到自家診所檢查，初步發現病人尿液流速明顯偏低，每秒僅四至五毫升，遠低於正常值20毫升，且超音波顯示攝護腺體積為正常人兩倍。

顧芳瑜表示，他進一步安排病人接受膀胱內視鏡檢查，發現攝護腺開口處出現珊瑚礁狀腫塊，明顯阻塞尿道出口，懷疑為腫瘤，建議病人至大型醫院檢查，後續病人在醫院接受切片及分期檢查，確診為惡性泌尿上皮癌，癌細胞已擴散至周邊組織及淋巴結，目前在醫學中心接受化療合併放療，後續可能須接受攝護腺及膀胱全切除手術。

泌尿上皮癌惡性程度高，且初期無症狀，診斷需仰賴影像檢查、抽血檢查及切片，顧芳瑜表示，病人如延誤診斷、治療，五年內存活率可能低於三成，而泌尿道上皮癌高風險因子包括吸菸、長期接觸化學染劑或重金屬、使用含馬兜鈴酸中草藥等，民眾如具家族病史，更應提高警覺、定期檢查，如出現無痛性血尿，常與泌尿道腫瘤有關，應就醫檢查，誤自行推斷為感染或結石。

顧芳瑜提醒，民眾出現血尿常見原因包括攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症，其中癌症最容易在早期無明顯疼痛，因而被忽略。過去因膀胱鏡多為硬式鏡具，檢查疼痛感較高，使部分醫師與患者心態較為保守，但隨著拋棄式與軟式膀胱鏡的普及，檢查過程的感受已明顯改善，建議應積極納入血尿評估。

腫瘤 癌症 癌細胞

