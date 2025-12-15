67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

一名67歲婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。起初她在身心科診斷為憂鬱症 ，但藥物治療後反而更嚴重。後來經台灣長安醫院神經內科檢查後，發現應是嚴重缺乏維生素B12引起的神經病變。所幸經連續注射與口服補充治療後，兩周內步態與精神狀態就獲明顯改善，病情大幅好轉。

長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素，主要負責神經髓鞘的生成與修復。一旦缺乏，將導致神經傳導異常，初期症狀包括手腳麻木、肢體無力、動作遲緩及不明原因的憂鬱或認知功能衰退；嚴重缺乏者，其臨床表現甚至會模仿「巴金森氏症」，出現肢體僵硬、步態異常等症狀。若未及早診斷與治療，部分神經損傷可能成為永久性損害。

她說，根據文獻，B12缺乏是長者神經病變的常見隱形殺手。高齡者、長期素食、曾接受胃部手術，或患有糖尿病 、高血壓 等慢性病族群，因吸收能力下降，皆是高風險族群。以患者為例，本身有慢性病史且年長，B12缺乏讓她原本脆弱的神經系統在面對壓力時更加不穩，進而放大肢體無力的感受。

林映藍說，在治療上會依據患者缺乏程度選擇針劑或高劑量口服藥，神經修復的黃金期約為3至6周，若能在此期間及早補充高濃度B12，極有機會逆轉症狀，恢復生活功能。患者就在接受注射治療後，步態穩定度顯著改善，原本表情呆滯、反應緩慢的情形也顯著好轉。

她說，民眾若發現家中長輩出現不明原因的疲倦、手腳麻木刺痛、走路姿態異常（如拖地行走）或記憶力突然衰退，應盡早至神經內科就醫，透過專業診斷確認是否為B12缺乏所致，而非單純視為老化或心理因素。只要及早發現並精準補充，大多能獲得良好的預後，避免神經系統遭受永久性傷害。