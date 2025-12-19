甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

以偶像劇「天國的嫁衣」、「綠光森林」走紅的台灣男星立威廉，驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過兩次手術切除惡性腫瘤 。醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，若出現頸部腫塊、聲音沙啞、吞嚥困難、持續咳嗽，小心病程已是中晚期。

台灣衛福部立台中醫院耳鼻喉科特約醫師張進芳表示，早期病灶能被即時發現並介入治療，甲狀腺癌的存活率很高，早期10年存活率可達90至95%。

甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症 ，以台灣為例，根據國健署公布的最新「2022年癌症登記報告」，甲狀腺癌發生率於女性癌症排名第4位，男性為第11位，增加幅度排名第2。統計資料顯示，台灣每年平均新增5000例，女性發生率較男性高3倍，好發年齡廣泛，為20至50歲。張進芳指出，甲狀腺癌90%為乳突癌，其次為濾泡癌約5至10%，未分化癌占3%。其治療方式以手術切除為主，以及放射碘治療；晚期遠端轉移甲狀腺癌的治療也走向精準醫療。

甲狀腺癌的惡性度低，通常生長緩慢，大約10年才緩慢增大1公分，又被稱作「最溫柔的癌症」，預後效果大多良好。目前甲狀腺癌發生尚不明確，張進芳說，主要風險因素以基因密切相關，建議民眾定期健康檢查。超音波是篩檢利器，能偵測甲狀腺結節、囊腫，輔以甲狀腺功能抽血，評估功能是否正常。

甲狀腺癌的發生率逐年上升，張進芳分享，臨床有20歲女性罹癌，早期發現和預防是提高治癒率的關鍵。民眾也可以透過觀察、觸摸的方式自我檢查，照鏡子看頸部是否有不對稱隆起，或是喝水時喉結下方是否有異物移動、輕按鎖骨與喉結間是否有硬塊或結節。

甲狀腺癌的徵兆還包括聲音沙啞、吞嚥困難、持續咳嗽，張進芳提醒，無論病程早晚，積極配合治療是預後延長存活的關鍵。日常生活習慣也要戒菸限酒、規律運動、充足睡眠等，來降低罹癌風險。