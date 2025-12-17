芽菜營養密度、酵素都比蔬菜高 怎麼吃最正確？

苜蓿芽。(圖／123RF)

芽菜是種子發芽後，尚未發育成熟的幼苗。小小一株，蘊含了整株植物的能量精華，包含多種維生素、礦物質、植化素及酵素等。研究證實，芽菜的營養密度，比成熟的蔬菜高出許多，且能大幅降低造成人體過敏凝集素等物質，很適合生吃。究竟芽菜的營養價值為何？應該如何正確食用？

1.抗氧化物質更高

台灣康寧醫院營養師陳詩婷表示，研究發現，種子在發芽過程中，會將營養物質轉化成人體能吸收利用的型態，並吸收土裡跟水中的微量元素，使芽菜的營養更豐富。譬如小麥在發芽後，維生素B群、維生素C、維生素E等抗氧化物質的含量，比原本多出好幾倍，能高效對抗體內自由基、清除環境毒素，達到預防多種慢性病、抗癌的效果。

2.幫助身體代謝食物

植物在發芽時，蘊藏的酵素是最高的，研究發現，芽菜體內充滿相當豐富的蛋白質分解酵素、脂肪分解酵素、澱粉分解酵素等各種酵素。酵素是人體在代謝食物最重要的催化劑，能夠促進消化，這就是為什麼去吃自助餐吃到飽，如果生菜跟水果吃得多，比較不容易感到飽或疲倦的原因。不過，酵素是一種活性蛋白，55℃以上其立體結構就會被破壞，所以生吃比較好。

芽菜類含有豐富的酵素、維生素C以及膳食纖維，也富含鉀離子，能夠降低膽固醇、預防高血壓。尤其是黑豆芽或黃豆芽，因含有大豆異黃酮及大豆皂苷，能夠協助膽固醇排泄，幫助維持血脂 正常濃度，進而降低心血管疾病的風險。

芽菜類的纖維含量高，且纖維偏嫩，比較好消化，能夠幫助腸道蠕動，緩解便祕，預防各種消化道疾病。尤其是綠豆芽，特別適合改善上火引起的便祕，因為綠豆芽有清熱解毒、利尿除濕作用。但要注意綠豆芽容易添加漂白劑跟生長激素，建議挑選自然淺褐色的綠豆芽，才是原本的樣子。

5.能控制體重降血脂

芽菜類屬於高纖、高營養又低卡的食物。尤其黑豆芽是所有芽菜中蛋白質、膳食纖維、鈣含量最高的品種，能夠增加飽足感，有助控制食欲；而且豐富的酵素能夠幫助消化，促進脂肪代謝，有助體重控制。

芽菜的屬性比較寒涼，但若想吃到芽菜最豐富的抗氧化物質跟酵素，生吃比較好。建議在做芽菜料理時，可以加入屬性比較溫熱的堅果、蒜頭、老薑、肉桂、黑胡椒等，來降低太寒的顧慮。