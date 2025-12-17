搞錯食物分類…酪梨當水果、南瓜當蔬菜吃 恐熱量爆表

我的頻道

記者蘇湘雲／台北報導
酪梨是含鎂的好食物，被歸類為油脂類。(本報資料照片)
酪梨是含鎂的好食物，被歸類為油脂類。(本報資料照片)

根據美國農業部（USDA）的「2020-2025美國飲食指南」，五大食物分類是均衡飲食的基礎，包含蔬菜、水果、全穀物、蛋白質、乳製品，以及油脂類。這些分類幫助我們了解食物的主要營養成分，透過掌握各類食物的攝取份量，確保營養均衡。學者指出，若民眾對食物分類不了解，像把油脂類的酪梨誤當水果，或將澱粉類的南瓜當蔬菜，且長期營養失衡，「身體代謝力」便容易出問題。

營養認知錯誤 易導致3高

台灣營養基金會董事、營養學博士吳映蓉指出，若上班族不僅「無法正確辨識食物的營養分類」，也常出現「自認吃得健康，實際卻以高鹽、高油、高糖食物為主」、「自覺健康，卻忽略身體發出的代謝力警訊」等行為，對健康十分不利。吳映蓉說，不少年輕、中年上班族又因久坐、長時間外食、對食物營養認知不足等因素，導致代謝力持續下降，往後很可能便成為三高等慢性病候選人。

要吃2多3少 食物多色彩

「維持良好代謝力的關鍵在於均衡飲食，如果對食物營養沒有正確認知，就無法談到營養均衡！」吳映蓉建議，如果要讓日常飲食更健康、更營養，必須掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則，並搭配「兩多三少」，兩多是指「多選植物性食材、天然食物多色彩」，三少則是「少油炸、少勾芡、少喝含糖飲料」。

吳映蓉指出，像燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀雜糧類食物，因含有膳食纖維與各類營養素、植化素，皆屬「好醣」；「好油」則包括橄欖油、芥花油、高油酸葵花油等含不飽和脂肪酸、植物性油脂；「高纖」食物有各式蔬果、香菇、藻類與全穀雜糧類等；「優質蛋白質」則有毛豆、豆漿、豆腐、魚類、蛋類，與牛乳、優酪乳、起司等乳製品、雞胸肉等可供選擇。

植物類 占餐盤3/4為佳

吳映蓉認為，在餐盤中，可讓四分之三的食物來自植物性食材，像南瓜、蔬菜、水果等，而許多植物性食物含有植化素，像番茄有茄紅素、胡蘿蔔有β-胡蘿蔔素或茄子含花青素等，天然色彩越豐富，營養越多元、均衡。

如果上班族常外食，往往很難掌握商家使用哪種油品，吳映蓉提醒，盡量少選油炸、油煎食物，可選水煮、清蒸、涼拌料理；若自己在家烹調食物，較可選擇品質較好的油脂。如此既能控制油脂品質，對健康也比較好。

多人對食物分類不了解，或將澱粉類的南瓜當蔬菜，且長期營養失衡，「身體代謝力」便容易出問題。(本報資料照片)
多人對食物分類不了解，或將澱粉類的南瓜當蔬菜，且長期營養失衡，「身體代謝力」便容易出問題。(本報資料照片)

