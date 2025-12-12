我的頻道

又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

票選結果出爐 「熊」首登日本年度字 反映熊害層出不窮

腹痛暈眩藏致命危機 51歲婦罕見卵巢癌破裂大出血險喪命

記者趙容萱／台中即時報導
醫師魏沛秝說，「卵巢成年型粒層細胞瘤」極為罕見，被稱為婦女的沉默殺手。（長安醫院提供）
醫師魏沛秝說，「卵巢成年型粒層細胞瘤」極為罕見,被稱為婦女的沉默殺手。（長安醫院提供）

腹痛暈眩竟潛藏致命危機！台灣台中一名51歲婦人因下腹痛及暈眩到長安醫院急診，檢查發現腹腔大量內出血，並有直徑超過10公分的腫瘤。長安醫院婦產科醫師魏沛秝緊急手術切除後送化驗，竟是極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

魏沛秝說，微創腹腔鏡手術發現患者右側卵巢扭轉合併破裂出血，先是引流高達2400cc的內出血，幾乎是人體總血量的一半，緊接著切除破裂出血的卵巢的腫瘤，成功穩住患者生命徵象。後續病理報告證實，該腫瘤為發生率十萬分之四、極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

魏沛秝指出，「卵巢成年型粒層細胞瘤」屬於低度惡性腫瘤，生長緩慢，早期症狀不明顯，多數患者可能僅有輕微腹脹、腹痛。部分患者會出現荷爾蒙相關症狀，如經血過多、停經後出血等。

魏沛秝強調，相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，加上初期沒有明顯症狀，因此極難早期發現，死亡率也高於子宮頸癌，因此被稱為「婦女的沉默殺手」。

魏沛秝提醒，目前卵巢癌的成因機轉不明，但統計上發現「乳癌與卵巢癌家族史」、「初經過早或停經過晚」「未曾生育」或「曾接受荷爾蒙療法」是卵巢癌的高風險因子。建議每年定期接受骨盆腔內診與陰道超音波檢查，才能早期發現，早期治療。

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

健檢稱「良性咽喉腫塊」 女打鼾愈來愈大聲 竟是罕見咽喉惡性瘤

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

台偶像劇男神驚爆罹癌二期 2次急動刀切腫瘤續命

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

