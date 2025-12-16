我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

5旬婦一年來每天練瑜伽1小時 緩解更年期焦慮沒自信

世界新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
女性練瑜伽，有人心態轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解，體態也改善；示意圖。(圖／123RF)
女性練瑜伽，有人心態轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解，體態也改善；示意圖。(圖／123RF)

網友「50歲柚子姐練瑜伽」分享自己一年來每天運動一小時、練瑜伽的改變，從長年做生意、缺乏運動導致體態衰老與更年期焦慮，到如今能完成一字馬、輪式後彎，自稱「捏造了全新的自己」。該篇貼文引來破千則留言，網友討論兩極，焦點落在「一年能否練到這種程度」、是否為課程行銷，以及中年女性運動帶來的真實幫助與風險。

柚子姐自述1975年出生，20歲結婚後一路忙於市場百貨生意，25年幾乎全年無休，早出晚歸又要照顧兩個女兒課業與接送，長期「兩點一線」讓她少見藍天。她表示40歲後健康與體態明顯下滑，含胸駝背、衰老感加劇，面對丈夫提醒挺背時一度覺得「中年婦女都這樣很正常」，更年期症狀也使她焦慮不自信。

直到小女兒升大學，她偶然刷到瑜伽老師影片，意識到「女人任何年齡都能變健康」，於是報名年卡逼自己開始，每天早起練1小時，有時晚間補練，靠反覆練習逐步做到高難度動作，心態轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善、生活像重啟。

不過留言區不少人對她的進展抱持懷疑。有人直言「又是廣告」「小白一年不可能練成這樣」，也有長期瑜伽者分享自身經驗，表示多年勤練仍未達到類似幅度，甚至出現膝蓋隱痛與勞損，提醒過度追求體式恐傷身。

另有網友質疑文案套路雷同、濾鏡美化，認為改變被誇大；也有人反向提醒「過猶不及」，瑜伽本質在呼吸與循序漸進，硬凹高難度沒有意義。面對質疑，柚子姐回覆「濾鏡濾不出好身體」，並強調方法與老師重要，「有人練10年也到不了，是因為老師沒教」，對「是不是廣告」則坦言只要能幫到需要的人，廣告也無妨。

同時，支持聲量也相當集中。許多同齡或準邁入50歲的網友表示被她故事激勵，稱讚她有魄力與毅力，「任何時候開始都不晚」，並分享自己手術後重拾力量訓練、或開始普拉提、爵士舞等運動，希望增肌、改善身體協調。也有人呼籲以長期眼光看待瑜伽，「日積月累三五年才會有驚喜」，不必追逐一年就達到大幅度的外觀差異。

上一則

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹癌 醫示警常見迷思

下一則

肩旋轉肌腱鈣化肌腱炎 半夜翻身痛醒 這年齡層女性留心

延伸閱讀

閱讀費力、眼睛好乾 原來跟女性更年期有關

閱讀費力、眼睛好乾 原來跟女性更年期有關
早起三步驟 出門上班前就能順暢排便

早起三步驟 出門上班前就能順暢排便
50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身
46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅

46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06
酪梨皮可以吃嗎？美食網站指出，若選擇薄且柔韌、帶茄子般紫色外皮的Mexicola酪梨，便能直接咬食果皮；但常見的Hass酪梨則需加工後食用；酪梨示意圖。(取材自Pexels @Foodie Factor)

酪梨皮可以吃嗎？ 要看品種但這樣吃更好

2025-12-09 19:06

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條