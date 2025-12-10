我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

老翁牙痛不敢拔牙 豐原醫院「中醫雷射針灸」減緩發炎改善

記者游振昇／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷射針灸結合低能量雷射技術與中醫經絡理論，可應用於多種疾病治療。（衛福部豐原醫院提供）
雷射針灸結合低能量雷射技術與中醫經絡理論，可應用於多種疾病治療。（衛福部豐原醫院提供）

台灣衛生福利部豐原醫院中醫科日前協助一名長期受牙痛所苦的80歲周姓老翁解除困擾，他牙痛曾至牙科就醫，因高齡且長期服用抗凝血劑，又合併心血管疾病很怕拔牙，經豐原醫院中醫科林邑蓉醫師評估後診斷為「三叉神經痛」，接受為期兩周的「雷射針灸」治療，症狀顯著改善，後續追蹤未再復發。

豐原醫院中醫科林邑蓉醫師表示，「三叉神經痛」是一種極度疼痛的神經疾患，常被形容為電擊、刀割或火燒般的劇烈疼痛，患者可能合併情緒煩躁、眼睛乾澀等不適，對高齡者若同時罹患慢性疾病，特別是心血管疾病，面臨拔牙時更容易引發血壓波動或心跳變化，若曾接受心臟瓣膜手術，甚至會增加細菌性心內膜炎風險。長期使用抗凝血藥物者術後可能出血不易控制，使許多長者對拔牙或侵入性治療感到畏懼。

林邑蓉醫師說，雷射針灸是一種非侵入性、無痛的治療方式，治療過程不使用針具，對害怕傳統針灸或無法接受侵入性治療的患者很友善，也提供高齡牙痛患者緩解牙痛一項更安全的治療選擇。

她說明，雷射針灸結合中醫經絡理論與低能量雷射技術，可應用於多種疾病，包括缺血性中風、帶狀皰疹後神經痛、老年血管性失智症、肌肉骨骼疾病、肥胖、糖尿病、慢性腎病、近視、異位性皮膚炎、兒童發展遲緩、突發性神經性聽力損失及耳鳴等，透過低能量雷射可促進微循環、加速發炎物質代謝，達到抗發炎、止痛與促進組織修復的效果。

醫師提醒，雷射針灸雖可有效緩解疼痛，但若牙痛源自牙科疾病，仍需持續接受牙科診治，透過跨專業合作才能達到最佳療效。

心血管疾病 中風 糖尿病

上一則

吸了有益？美研究：「聞放屁臭味」可能降低罹患阿茲海默症風險

延伸閱讀

臉上痘痘別亂擠「危險三角區」易細菌感染 嚴重恐腦膜炎

臉上痘痘別亂擠「危險三角區」易細菌感染 嚴重恐腦膜炎
舒小泉牙科診所專精牙齒複合樹脂貼面技術

舒小泉牙科診所專精牙齒複合樹脂貼面技術
蒙特利公園Healing Dental Care 牙科初診85折

蒙特利公園Healing Dental Care 牙科初診85折
天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心

天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
冬天室內外溫差大，透過「內排汗、外發熱」的穿搭法，能有效維持身體乾爽溫暖。示意圖／Ingimage

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

2025-12-07 14:00
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位