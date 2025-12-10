老翁牙痛不敢拔牙 豐原醫院「中醫雷射針灸」減緩發炎改善

雷射針灸結合低能量雷射技術與中醫經絡理論，可應用於多種疾病治療。（衛福部豐原醫院提供）

台灣衛生福利部豐原醫院中醫科日前協助一名長期受牙痛所苦的80歲周姓老翁解除困擾，他牙痛曾至牙科就醫，因高齡且長期服用抗凝血劑，又合併心血管疾病 很怕拔牙，經豐原醫院中醫科林邑蓉醫師評估後診斷為「三叉神經痛」，接受為期兩周的「雷射針灸」治療，症狀顯著改善，後續追蹤未再復發。

豐原醫院中醫科林邑蓉醫師表示，「三叉神經痛」是一種極度疼痛的神經疾患，常被形容為電擊、刀割或火燒般的劇烈疼痛，患者可能合併情緒煩躁、眼睛乾澀等不適，對高齡者若同時罹患慢性疾病，特別是心血管疾病，面臨拔牙時更容易引發血壓波動或心跳變化，若曾接受心臟瓣膜手術，甚至會增加細菌性心內膜炎風險。長期使用抗凝血藥物者術後可能出血不易控制，使許多長者對拔牙或侵入性治療感到畏懼。

林邑蓉醫師說，雷射針灸是一種非侵入性、無痛的治療方式，治療過程不使用針具，對害怕傳統針灸或無法接受侵入性治療的患者很友善，也提供高齡牙痛患者緩解牙痛一項更安全的治療選擇。

她說明，雷射針灸結合中醫經絡理論與低能量雷射技術，可應用於多種疾病，包括缺血性中風 、帶狀皰疹後神經痛、老年血管性失智症、肌肉骨骼疾病、肥胖、糖尿病 、慢性腎病、近視、異位性皮膚炎、兒童發展遲緩、突發性神經性聽力損失及耳鳴等，透過低能量雷射可促進微循環、加速發炎物質代謝，達到抗發炎、止痛與促進組織修復的效果。

醫師提醒，雷射針灸雖可有效緩解疼痛，但若牙痛源自牙科疾病，仍需持續接受牙科診治，透過跨專業合作才能達到最佳療效。