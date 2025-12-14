糖尿病患者「視網膜病變」AI可精準篩檢

我的頻道

記者黃妙雲／台北報導
謝靜茹醫師(右)以攜帶式視網膜篩檢儀檢查何先生的視網膜。(記者黃妙雲／攝影)
糖尿病患者罹患白內障的風險比一般人高出2至3倍。」台灣中國醫藥大學附設醫院台北分院眼科醫師謝靜茹表示，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生。因此，糖友應嚴格控糖，每年接受視網膜篩檢，及早發現、治療。

中醫大附醫台北分院眼科團隊積極推動「AI-糖尿病視力守護計畫」，以攜帶式視網膜篩檢儀器到社區或偏鄉進行糖尿病視網膜篩檢，陪伴每位糖友穩定血糖、守護視力。

75歲的何先生，罹患糖尿病超過20年，糖化血色素7.5%，目前以胰島素和瘦瘦針治療。近年他發現視線模糊，影響日常生活功能，因此就醫至眼科檢查，確診罹患嚴重白內障，同時評估檢查視網膜與黃斑部狀況，確定可以安排8月初先進行右眼白內障人工水晶體置換手術，左眼則於11月初手術，皆順利完成。

何先生術後恢復良好，他說，「相當滿意」，現在看報紙不用拿放大鏡了，看電視不必靠很近就看得很清楚，也很安心騎摩托車。日前他檢測糖化血色素已降至6.7%；以AI檢查視網膜狀況皆正常。

謝靜茹強調，糖尿病患者在接受白內障手術前，一定要先確保血糖控制穩定，並且檢查視網膜是否有病變，以降低併發症，術中精準操作，到術後密切追蹤，每個步驟都影響療效與安全。但糖尿病會讓眼睛的循環較差，恢復速度比較慢，可能需要幾天到一兩周，慢慢就會清楚起來。

謝靜茹指出，每位糖友的眼睛狀況都不同，應根據視網膜健康與血糖控制情況，以及患者的生活需求，量身規畫手術時機與人工水晶體的選擇。

糖友護眼3步驟

1.至少每年眼底檢查：及早發現白內障與視網膜病變。

2.嚴格控糖與控壓：延緩視覺病變的發生與惡化。

3.整合照護模式：內科與眼科密切合作，提升整體生活品質。

