不愛說話、不愛出門…老年憂鬱易被當成失智 5警訊注意

廖靜清
老年憂鬱症者常出現無精打采、不愛說話、意興闌珊、不愛出門等症狀，易被誤解為老化、失智，示意圖。（圖／123RF）
老年憂鬱症者常出現無精打采、不愛說話、意興闌珊、不愛出門等症狀，易被誤解為老化、失智，示意圖。（圖／123RF）

老年憂鬱症者常出現無精打采、不愛說話、意興闌珊、不愛出門等症狀，易被誤解為老化、失智，若未及早就醫，可能造成失能，甚至做出輕生行為。台前衛生署長葉金川認為，老年人的心理健康需要被重視，「傾聽與陪伴」可以降低家中長輩的孤獨感，協助他們走過憂鬱低谷。

董氏基金會日前舉辦「八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，心不必老」新書發表會，作者葉金川表示，雖然他離80歲還有5年，但生活價值就是保持最佳體力，能跑、能跳、能動，才能活得帥氣。

葉金川表示，面對超高齡社會，樂觀的心態非常重要，關鍵在於「人際社交」，很多人怕老、擔心身體功能退化，所以迴避社交，久了可能罹患社交恐懼症，長期恐因孤獨感引發情緒低落、憂鬱。

「沒事要多走出家門，例如到公園散步，或參與社區活動、培養或重拾個人興趣，多增加社交機會，才不會變成難相處的『孤單老人』。」葉金川認為，孤獨感會增加憂鬱感，社交孤立和孤獨感容易影響老年人的精神健康，還會增加罹患失智症和其他身體疾病的風險；人過了60歲，有意識地自我調整心態相當重要。

傾聽陪伴降低長者孤獨感

老年人容易感到孤獨、寂寞、焦慮、憂鬱等情緒，張博雅強調，可以透過規律運動、健康飲食、人際互動、學習新事物等，展現長者新生命力。隨著國人平均壽命與老年人口比率升高，老年人的心理健康格外需要被重視，「傾聽與陪伴」可以降低長輩的孤獨感，不僅能預防憂鬱症，也能增強身心健康。

董氏基金會心理衛生組主任葉雅馨表示，不管年紀多大、有多少病痛，都不要放棄生活的樂趣。葉雅馨提醒，老年憂鬱往往不易察覺，應多觀察長輩是否情緒低落、提不起勁、動作遲緩、失眠或嗜睡、活動力差、沒食欲等特徵，正視問題積極就醫。

老年憂鬱5大警訊

1.頻繁抱怨病痛：常訴苦身體這裡痛、那裡不舒服，檢查卻找不出明確病因。

2.長期心情低落：經常感到沮喪、焦慮，甚至對未來失去希望。

3.睡眠問題：失眠、多夢、淺眠或睡眠品質差，生理時鐘改變。

4.食欲和體重變化：胃口不佳導致體重明顯減輕，或食欲大增導致暴食。

5.拒絕社交：不想出門、對任何事都沒有興趣，說話反應遲鈍。

心理健康 憂鬱症 失智症

74歲翁長期膝腫痛 以為退化性關節炎 查出肺外結核感染

