長時間戴耳機 增聽損風險 謹記60/60原則保聽力

陳雨鑫
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(歐新社)
上下班通勤、辦公、備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴。但是如果長時間佩戴耳機，恐增加聽損風險。醫師表示，耳機若佩戴超過一小時，就應該要讓耳朵休息，長時間戴著耳機會壓迫到耳道，可能增加耳朵感染以及聽損的風險。

★塞住耳道 感染黴菌細菌 

台灣一名30歲多歲的男性患者，耳朵經常發癢，屬於油性耳朵的他，常會感到耳內流出分泌物，偶爾還會出現「耳臭味」。台灣新北市雙和醫院耳鼻喉科主治醫師陳俊天說，進一步詢問該名患者的日常習慣，發現他長時間佩戴耳塞式耳機，外耳道長時間處於封閉、悶熱且潮濕的環境，導致耳內細菌滋生，經檢測發現不只有細菌感染，還有黴菌感染。

★降噪功能 音量容易調高

愈來愈多人使用耳塞式耳機，特別是「降噪」耳機，幫助阻絕外界的聲音，陳俊天表示，坊間的降噪耳機，多是「主動降噪」，先偵測外界噪音，並釋放出與噪音相反的聲波，兩者互相抵消，就像水波互相碰撞後消失，達到阻隔外界聲音的效果。也因為降噪耳機阻絕外界的聲音效果極佳，因此會讓民眾使用時，放出的聲音容易比平時大、使用時間更長。

臨床上有不少患者看診時主訴，耳朵聽到的聲音常霧霧的，甚至有時會聽到忽大忽小的聲音，偶爾還會伴隨耳鳴。陳俊天指出，當聽覺出現類似症狀時，一定要盡速就醫，釐清是否已經影響到聽力，抑或是感染引起的不適症狀，無論是否有影響到聽力，使用耳機一定要注意「60/60原則」，也就是音量不超過60%，一次最長使用間60分鐘，就得讓耳朵休息。

陳俊天說，不管選用哪種耳機，都有可能因長時間使用而形成耳朵的壓迫，或是造成耳朵疼痛與發炎情況，建議耳機使用完之後，要記得清潔保養，將殘留在耳機上的耳垢擦拭乾淨，也應在使用60分鐘後休息。

此外，耳機音量不要過大，日常生活中，可用手機或智慧型手表監測環境分貝數，避免處在85到90分貝的環境超過1小時，以降低聽損風險。

3大類耳機優缺點(製表／元氣中心)
嚇人 女子睡前沒摘髮簪 夜裡翻身插入耳朵直抵後腦勺

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

德川家康基因超強 後代神複製容貌 「耳朵和畫像所描繪一樣」

談叔嫂禁忌戀 宋茜大膽告白 丁禹兮耳朵通紅

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

示意圖。（取自123RF）

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。（123RF）

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

