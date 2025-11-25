久坐破壞血管彈性易中風 還會傷腦增失智風險

專家提醒，長途飛行久坐可能會破壞血管彈性，使血壓、血糖與膽固醇調節能力下降，進而增加心血管疾病風險；示意圖。（圖／123RF）

不管是上班族還是家裡的「沙發馬鈴薯」都是久坐一族，但醫學界近年不斷提醒，久坐是最被大家低估的健康殺手之一。它不僅會讓血液變得黏稠、容易形成血栓，嚴重甚至可能導致中風 ，還會悄悄傷害你的大腦，增加阿茲海默症 與失智風險。

久坐已成為許多現代人的日常，無論是長時間辦公、長途旅行，還是沉浸於娛樂活動。然而，這種看似平靜的習慣，卻可能在我們的體內悄悄埋下「定時炸彈」，對健康造成威脅。心臟外科醫師楊智鈞在《楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人》臉書粉絲專頁分享一位35歲女性案例，女子平日生活規律、沒有三高，每年健檢也都正常，但某次從歐洲返台的長途飛行後，感覺左小腿腫脹、刺痛，以為只是久坐不適，沒想到下機後突然頭暈、說話不清、右手無力，送醫竟被診斷為中風。

經檢查發現，她在飛機上久坐太久導致「下肢深層靜脈血栓」，血塊脫落後本該進入肺部，卻經由心臟中一個先天性的小洞「卵圓孔未閉」，意外衝進腦部，引發所謂「悖論性栓塞」。這種情況雖罕見，但足以奪命。

楊智鈞指出，大約每五人中就有一人有卵圓孔未閉，但只有當血栓形成時才會變危險。因此，「別讓血栓有機會出現」，腿部腫脹、發熱、疼痛或單腳緊繃都是警訊；若伴隨臉歪嘴斜、手臂無力、說話含糊等中風徵兆，更要立刻就醫。

預防血栓四關鍵

1.每坐1小時起身活動幾分鐘。

2.多喝水，保持血液流動順暢。

3.規律作息、控制體重。

4.若曾有不明原因中風，建議做心臟超音波檢查。

久坐造成的危害不僅限於血液循環，越來越多研究指出，「長時間不活動」會讓腦部提早老化，是導致阿茲海默症和其他失智症的重要危險因子之一。即使有運動習慣，只要一天中有太多時間處於靜止狀態，大腦健康仍會受到影響。

根據《EatingWell》訪問專家指出，長期久坐會破壞血管彈性，使血壓、血糖 與膽固醇調節能力下降，進而增加心血管疾病風險。而心臟與大腦的健康密切相關，當血管受損、血流減少時，大腦得到的氧氣與養分也跟著不足，影響記憶與思考能力。

不動也會增加體內發炎反應，長期低度慢性發炎與阿茲海默症、糖尿病、心臟病都有關。相反地，規律運動能降低發炎、促進大腦血流、幫助新神經細胞生成，提升專注與記憶。

另外，久坐的人更容易情緒低落、睡眠品質差。當憂鬱或壓力長期存在，會損害海馬迴這個與記憶有關的重要腦區。而睡眠不足也會妨礙大腦清除廢物，讓與失智有關的β-類澱粉蛋白堆積。反之，運動能穩定情緒、調整生理時鐘，讓睡眠與情緒都改善。

保護大腦五策略

想降低中風與失智風險，不必做激烈運動，重點是「讓身體保持活動」。

1.打破久坐習慣：每隔30至60分鐘起來走動、伸展，開會或看電視時可站著進行。

2.輕運動取代靜態活動：多走樓梯、步行買東西、下班散步15分鐘。

3.維持良好飲食：採地中海或MIND飲食，多攝取綠色蔬菜、漿果、堅果、全穀、魚類，少吃加工糖與紅肉。

4.訓練大腦與社交互動：閱讀、學習新技能、保持人際交流，能刺激神經連結、減少孤獨與憂鬱。

5.控制心血管風險因子：穩定血壓、血糖與膽固醇，對心臟與大腦都至關重要。

無論是年輕人還是長者，久坐都會讓血液與大腦「老得更快」。它可能讓血栓成為致命炸彈，也可能讓腦部逐漸退化。提醒自己，每小時動一動、每天多走幾步，那些看似微不足道的活動，正是遠離中風與失智的第一步。