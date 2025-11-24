46歲男睡覺肩傷疼醒 採用「經導管動脈微栓塞術」止痛

我的頻道

一名廚師因職業傷害無法工作，右手新生異常微細血管（圖B）。處理過程中，異常微細血管逐漸消失（圖中）；手術後，異常微細血管都消失（圖A）。(圖／員榮醫院提供)
一名廚師因職業傷害無法工作，右手新生異常微細血管（圖B）。處理過程中，異常微細血管逐漸消失（圖中）；手術後，異常微細血管都消失（圖A）。(圖／員榮醫院提供)

46歲陳姓男子半年前車禍，右肩受傷較嚴重，若工作勞累就會肩頸痠痛連帶劇烈偏頭痛，睡覺壓到右肩即痛到醒來。後來接受微導管栓塞術阻斷右肩骨骼增生血管阻斷疼痛源，陳男大幅改善疼痛。

台灣彰化縣員榮復健科主任陳冠霖表示，病人經核磁共振檢查發現右肩旋轉肌腱有撕裂傷，肱骨骨髓水腫、關節囊韌帶撕裂，骨骼超音波掃描也發現他的右肩血流增加，疼痛源應是關節處的新生異常微細血管，周邊還伴隨細小且裸露的疼痛神經增生，使病人長期不舒服。

考量病人已吃近半年止痛藥，陳冠霖建議採用「經導管動脈微栓塞術（TAME）」在內的微導管栓塞新技術，由員榮心導室主任林彤宥執行，透過血管攝影精準找出異常微血管並栓塞，阻斷疼痛來源。

無獨有偶，43歲體育老師因運動傷害，右肩無法正常抬高，稍微抬起到某個角度就疼痛，疼痛不但影響睡眠，還產生右肩至右手臂、背部的麻痛感；25歲廚師長期使用左手操作沉重鍋具，左肩劇烈疼痛無法工作。他們都做過局部注射、復健都無法有效減痛及改善症狀。

林彤宥說，臨床經驗顯示這項療法過程類似心導管、腫瘤栓塞治療，醫師從手腕橈動脈或鼠蹊部股動脈進行穿刺，在X光透視下導引微導管，將栓塞劑或微球材料注入異常血管，使周邊異常神經因血流受阻而降低活性，減少疼痛訊號傳導；異常神經血流栓塞後，影像顯示原本「雲霧狀」血管明顯減少，患者疼痛隨之改善。

體育老師接受「經導管動脈微栓塞術（TAME）」，痛感幾乎消失不再影響睡眠，持續復健重拾運動功能。而廚師的疼痛感完全消失，已到澳洲工作。林彤宥提醒，微導管栓塞術並非適用所有患者，僅適用於傳統藥物、復健或注射治療無效的慢性疼痛患者，採用方面仍須由專業醫師評估後決定。

員榮醫療體系員榮醫院心導室主任林彤宥說明血管栓塞術。(圖／員榮醫院提供)
員榮醫療體系員榮醫院心導室主任林彤宥說明血管栓塞術。(圖／員榮醫院提供)

