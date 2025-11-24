我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

32歲女經期常頭痛、頭暈 中醫改善子宮肌腺症

醫師提醒，「子宮肌腺症」可能因長期待在冷氣房、作息不規律或偏好冰冷甜食，會導致經期前後反覆頭痛、血塊量多、或有腰痠及頭暈等症狀；示意圖。（圖／123RF）

台灣嘉義32歲上班族葉姓女子因長期待在冷氣房、作息不規律、偏好冰冷甜食，導致經期前後反覆頭痛、乳脹、下腹痛、血塊量多、腰痠及頭暈，嚴重到無法上班，月經後性交仍有疼痛，經超音波確診為「子宮肌腺症」。中醫師以氣滯血瘀及寒凝體質判斷，採溫陽活血治療並調整生活習慣，症狀已明顯改善。

台中榮總灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，痛經依成因可分為原發性與繼發性，後者常與子宮內膜異位症、子宮肌瘤等器質性疾病相關，其中以子宮內膜異位最常見。中醫認為此類病程多屬慢性、難以根治，常兼見氣滯血瘀、寒凝血瘀、痰瘀互結等證型；治療以辨證施治為原則，藉由溫陽、理氣、活血化瘀與清熱解毒改善疼痛。常用方劑包括桃紅四物湯、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、少腹逐瘀湯。

唐佑任強調「不通則痛」，若能對症下藥並調整生活作息，多數患者疼痛都能改善。

他提醒，女性平時應以溫熱飲食為主，避免冰飲、寒性蔬果（如冬瓜、絲瓜、蓮藕、西瓜等）及油炸食物，以減少經痛。可多攝取高鈣低脂食物、豆類與含薑黃素的料理；經前適量喝黑糖薑茶或黑糖紅豆湯，也能活血散寒、緩解症狀。此外，太極、氣功等溫和運動有助促進循環、降低子宮內膜異位復發風險。

唐佑任表示，「經期必喝四物湯」是迷思。四物湯屬於藥物，只適合營血虛滯者，不當服用反而可能刺激子宮肌瘤、乳房纖維囊腫或肌腺症復發，加重經痛。若囊腫過大或疼痛劇烈，仍須依醫師評估接受外科方式處理。

唐佑任提醒，近年子宮內膜異位症有上升趨勢，中西醫整合治療可改善痛經，也能減輕不孕、腹脹、便祕、頻尿等症狀，呼籲女性勿自行使用偏方，以免延誤病情。

便祕 西瓜

