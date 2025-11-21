我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

研究：即溶咖啡喝太多 恐升高黃斑部病變風險

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項大型遺傳數據分析研究顯示，即溶咖啡與黃斑部病變可能存在關聯性；示意圖。（圖／123RF）
一項大型遺傳數據分析研究顯示，即溶咖啡與黃斑部病變可能存在關聯性；示意圖。（圖／123RF）

你平時習慣喝怎樣的咖啡？一項國際大型研究指出，部分族群長期飲用、售價較為低廉的「即溶咖啡」可能與乾性黃斑部病變風險上升有關。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，黃斑部病變為銀髮族視力退化的重要原因，建議民眾在選擇咖啡種類與日常保健上提高警覺。

即溶咖啡與黃斑部病變可能存在關聯

劉博仁在臉書分享近日接觸到一名自覺視力模糊、閱讀困難的患者，確診為黃斑部病變。他表示，2025年刊登於《Food Science & Nutrition》期刊的一項大型遺傳數據分析研究，針對英國與芬蘭逾50萬人進行分析，結果顯示，習慣飲用即溶咖啡者，乾性黃斑部病變的風險約提高近七倍。

研究團隊推測，與即溶咖啡製程相關的高溫加工可能生成「丙烯醯胺」與「糖化終產物（AGEs）」等物質，這些成分容易造成視網膜氧化壓力增加與慢性發炎，長期累積可能導致細胞退化。值得注意的是，研究結果僅指向即溶咖啡，現磨手沖、義式與虹吸等現煮咖啡並未顯示同樣風險。

現煮咖啡保留抗氧化物質 風味與健康兼具

相比即溶咖啡，現煮咖啡使用新鮮咖啡豆萃取，不需經過高溫乾燥等加工程序，因此能保留較多天然抗氧化成分，如綠原酸，並減少有害副產物。

劉博仁指出，適量攝取優質咖啡對健康仍具正面影響，包括降低第二型糖尿病、脂肪肝、帕金森氏症與阿茲海默症風險，並有助提升專注力與腸道蠕動。他建議有飲用習慣的民眾可逐步改為手沖或現磨方式，既保留咖啡益處，也能減少可能的眼部負擔。

黃斑部病變高風險族群與保養建議

黃斑部病變多發生於50歲以上族群，吸菸、長期暴露於紫外線、有家族史或長期飲食中缺乏抗氧化營養素者，風險較高。

劉博仁建議以下日常保護：

‧多攝取富含葉黃素與玉米黃素的深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉

‧每週食用富含Omega-3脂肪酸的魚類，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚

‧適度補充鋅、維生素C與維生素E

‧外出時佩戴具備抗UV功能的太陽眼鏡

‧避免吸菸並定期接受眼科檢查

‧若已有視力中心模糊、閱讀困難或視物扭曲等症狀，建議及早就醫評估。

劉博仁補充，喝咖啡並不需要戒掉，但選擇「較少加工、較接近原味」的飲用方式，是更友善眼睛與身體的選擇。他呼籲民眾，透過日常飲食與生活習慣的調整，能有效延緩眼部老化，維持視力健康。

咖啡 糖尿病 阿茲海默症

上一則

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

下一則

6歲「小馬達」上課坐不住 中醫雷射針灸治療找回過動兒學習專注力

延伸閱讀

西班牙「一天吃5餐」反而很健康？53歲日女留學後懂了

西班牙「一天吃5餐」反而很健康？53歲日女留學後懂了
JJ小雅屋感恩節限定蛋糕 預訂享9折

JJ小雅屋感恩節限定蛋糕 預訂享9折
紐約咖啡期貨跌至本月低點...但比起去年此時仍貴了一半

紐約咖啡期貨跌至本月低點...但比起去年此時仍貴了一半
白宮官員：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

白宮官員：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
專家提醒，醫界普遍認為肺腺癌與廚房油煙有高度相關；示意圖。（圖／123RF）

高溫爆香、不洗鍋續炒…煮菜4個壞習慣恐致癌

2025-11-14 01:00
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」