研究：即溶咖啡喝太多 恐升高黃斑部病變風險
你平時習慣喝怎樣的咖啡？一項國際大型研究指出，部分族群長期飲用、售價較為低廉的「即溶咖啡」可能與乾性黃斑部病變風險上升有關。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，黃斑部病變為銀髮族視力退化的重要原因，建議民眾在選擇咖啡種類與日常保健上提高警覺。
即溶咖啡與黃斑部病變可能存在關聯
劉博仁在臉書分享近日接觸到一名自覺視力模糊、閱讀困難的患者，確診為黃斑部病變。他表示，2025年刊登於《Food Science & Nutrition》期刊的一項大型遺傳數據分析研究，針對英國與芬蘭逾50萬人進行分析，結果顯示，習慣飲用即溶咖啡者，乾性黃斑部病變的風險約提高近七倍。
研究團隊推測，與即溶咖啡製程相關的高溫加工可能生成「丙烯醯胺」與「糖化終產物（AGEs）」等物質，這些成分容易造成視網膜氧化壓力增加與慢性發炎，長期累積可能導致細胞退化。值得注意的是，研究結果僅指向即溶咖啡，現磨手沖、義式與虹吸等現煮咖啡並未顯示同樣風險。
現煮咖啡保留抗氧化物質 風味與健康兼具
相比即溶咖啡，現煮咖啡使用新鮮咖啡豆萃取，不需經過高溫乾燥等加工程序，因此能保留較多天然抗氧化成分，如綠原酸，並減少有害副產物。
劉博仁指出，適量攝取優質咖啡對健康仍具正面影響，包括降低第二型糖尿病、脂肪肝、帕金森氏症與阿茲海默症風險，並有助提升專注力與腸道蠕動。他建議有飲用習慣的民眾可逐步改為手沖或現磨方式，既保留咖啡益處，也能減少可能的眼部負擔。
黃斑部病變高風險族群與保養建議
黃斑部病變多發生於50歲以上族群，吸菸、長期暴露於紫外線、有家族史或長期飲食中缺乏抗氧化營養素者，風險較高。
劉博仁建議以下日常保護：
‧多攝取富含葉黃素與玉米黃素的深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉
‧每週食用富含Omega-3脂肪酸的魚類，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚
‧適度補充鋅、維生素C與維生素E
‧外出時佩戴具備抗UV功能的太陽眼鏡
‧避免吸菸並定期接受眼科檢查
‧若已有視力中心模糊、閱讀困難或視物扭曲等症狀，建議及早就醫評估。
劉博仁補充，喝咖啡並不需要戒掉，但選擇「較少加工、較接近原味」的飲用方式，是更友善眼睛與身體的選擇。他呼籲民眾，透過日常飲食與生活習慣的調整，能有效延緩眼部老化，維持視力健康。
