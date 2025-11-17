我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

退化性脊椎滑脫別久坐、少提重物 這些症狀應考慮開刀

記者廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，女性因停經後骨質流失，發生脊椎滑脫的機率較男性高；示意圖。（圖／123RF）
退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，女性因停經後骨質流失，發生脊椎滑脫的機率較男性高；示意圖。（圖／123RF）

68歲的張先生，年輕時久坐辦公，偶爾有腰痠背痛，自行吃止痛藥緩解或是推拿舒緩，並沒有太在意。近半年來，下背部不適明顯加劇，還延伸到右側臀部、大腿、小腿外側，連腳板都有刺麻感。經詳細檢查，確診為第四、五腰椎退化性滑脫並壓迫神經，導致椎管與神經孔狹窄，出現痠麻刺痛。

台灣國泰醫院骨科主治醫師劉哲瑋表示，退化性脊椎滑脫是中老年人常見的脊椎問題，其原因包括生理老化、長期姿勢不良、過度負重、不當運動等；其中女性因停經後骨質流失，發生脊椎滑脫的機率也比男性高。隨著年齡增長，椎間盤軟骨會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，原本緊密排列的椎骨變得不穩定，容易引發腰痛、背痛、刺痛與麻木感。

臨床上，大部分的脊椎滑脫症並不需要開刀，但若持續進行三至六個月的保守治療無效，疼痛感加重，且出現腳麻無力、走路困難等明顯神經壓迫症狀，則需考慮手術。

以張先生為例，確診為退化性脊椎滑脫並壓迫到神經，腳麻使不上力，評估建議內視鏡減壓融合手術。移除骨刺與增生組織，並放入椎間支架、完成椎弓釘固定，個案術後第二天就穿上背架下床走動、拔除引流管。第三天出院、三個月後不用再穿背架，可進行簡單運動訓練，體能逐漸恢復良好。

脊椎滑脫好發在腰椎位置，平常應減少久坐、提重物、彎腰頻率、習慣性駝背，另加強肌力達到穩定脊椎的效果。

骨科 關節

上一則

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

延伸閱讀

日常運動倒退走 改善膝關節疼痛

日常運動倒退走 改善膝關節疼痛
背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫

背痛、腰痛一直好不了 小心是退化性脊椎滑脫
坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意

坣娜病逝 醫揭胰臟癌「唯一早期徵兆」：50歲以上要注意
久坐容易肩頸痠痛 瑜珈教師分享三招緩解

久坐容易肩頸痠痛 瑜珈教師分享三招緩解

熱門新聞

醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉