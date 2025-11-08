我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

22歲女染無害梭菌 拉肚子、血便2年 微菌叢植入治療

廖靜清
醫師提醒，無害梭菌會導致罹患潰瘍性結腸炎，採取腸道微菌叢植入治療，可使症狀不再復發；示意圖。（圖／123RF）

一名罹患潰瘍性結腸炎的22歲女性，二年來飽受天天腹瀉、伴隨腹痛與血便困擾，生活品質受到影響。進行糞便檢查懷疑是合併困難梭菌感染，但多次檢驗結果均呈陰性，最後檢驗醫學部團隊突破傳統診斷框架，揪出真正的致病元凶—無害梭菌，調整抗生素治療後，終於改善穩定，症狀不再復發。

過度繁殖 腸道發炎

台灣林口長庚醫院微菌治療中心主任、肝膽胃腸科教授級主治醫師李柏賢表示，無害梭菌以往被認為對人體沒有明顯壞處，常被忽略。近年來，發現這隻菌過度繁殖會引起腸道發炎或腹瀉，因其外觀跟困難梭菌幾乎一樣，若使用困難梭菌首選抗生素的萬古黴素，完全不會改善，且恐產生耐藥性菌株。

李柏賢指出，人體腸道有許多細菌，對健康扮演至關重要的角色，大部分是共生的有益細菌，但也存在有害的細菌，形成維持免疫系統的平衡。全球研究顯示，腸道菌相失衡並不是只有腹瀉、脹氣，還有可能造成全身性的疾病，包括代謝異常、免疫失調甚至神經疾病等。

長庚醫院在國科會「微生物相計畫」支持下，結合臨床與分子檢測技術，率先推出台灣「腸道微菌叢全基因分析」，可分析超過14萬種微生物與抗藥基因，協助醫師預測腸炎、大腸癌、帕金森氏症等疾病風險。透過分析糞便樣本中的腸道菌DNA，了解菌群組成、多樣性及比例，評估個人健康狀況。

李柏賢指出，腸道菌相的「多樣性」是健康關鍵指標之一。當菌種多樣性下降時，代表腸道微生態失衡，可能提升肥胖、糖尿病、發炎性腸道疾病、憂鬱症等多種慢性疾病風險。透過「腸道微菌叢全基因分析」，可在疾病尚未出現明顯症狀前，進行疾病風險預防與營養調整，擬定個人化健康管理。

細菌致病 也能治病

李柏賢強調，細菌會致病也能治病。以棘手的困難梭菌為例，約有20%的患者會反覆腹瀉、腹痛、發燒，嚴重可能導致結腸發炎、腸穿孔，甚至敗血症或死亡。運用「腸道微菌叢全基因分析」揪出隱形壞菌，接著進行腸道微菌叢植入治療（FMT），恢復腸道微生態系統。

將健康捐贈者的糞便移植到患者的腸道內，重建腸道微生態，對反覆性困難梭菌感染的療效尤其顯著。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，長庚醫院自2019年起，已完成339例腸道微菌叢植入治療，針對難治型或反覆發作的困難梭菌感染病患，單次FMT的臨床成功率高達85.4%，而傳統抗生素治療約三成左右。

邱政洵強調，腸道是人體的「第二基因組」，有多量的細菌以及無數的神經細胞，影響免疫、代謝與心理健康。透過微菌叢治療與基因檢測的結合，重整一支編制完整的菌叢軍隊，可實現精準醫療在腸道領域的願景，為病患帶來重生契機。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，長庚醫院自2019年起，已完成339例腸道微菌叢植...
林口長庚醫院副院長邱政洵表示，長庚醫院自2019年起，已完成339例腸道微菌叢植入治療，單次臨床成功率高達85.4%。(記者廖靜清／攝影)

