長短腳差7公分 87歲老翁換膝關節不再跛

游振昇
醫師表示，長短腳並非單純外觀問題，若差距超過兩公分以上，長期下來恐導致膝關節退化。(圖／台灣衛福部豐原醫院提供)
醫師表示，長短腳並非單純外觀問題，若差距超過兩公分以上，長期下來恐導致膝關節退化。(圖／台灣衛福部豐原醫院提供)

87歲黃姓老翁長年深受長短腳與膝蓋疼痛所苦，最初兩下肢僅有約兩公分長度差距，最後擴大至近七公分，他步態不穩更引發腰部與下肢不適。經醫師評估，進行人工膝關節置換手術，最終成功改善症狀，讓他恢復可正常走路。

台灣衛福部豐原醫院主治醫師江福財醫師指出，黃姓老翁術前必須依靠鞋墊不斷加高來補償下肢長度差異，但仍難以正常行走，常出現腰痠、下肢疼痛，更因長期負重不均導致左膝關節嚴重退化，疼痛加劇，無法久站或長時間行走，日常生活與工作效率大受影響。

江福財說明，這次手術的困難在同時面對「陳舊性股骨骨折造成的骨骼變形」與「長達七公分的下肢長度差距」，手術除了進行人工關節置換，還須進行精準的韌帶平衡，輔以電腦導航與影像輔助技術，得以在修正骨骼角度的同時兼顧關節周圍韌帶平衡，避免造成膝關節不穩定、行動困難。手術並未採用截骨矯正方式，而是單靠人工膝關節置換，直接解決患者最在意的長短腳問題。

最終成功將雙腿長度差縮小至約2.5公分，大幅改善步態，術後患者不需要輔具即可下床行走，逐步恢復生活自理能力。江福財提醒，術後必須持續進行肌力訓練與步態矯正，以確保關節穩定性，並定期回診追蹤，獲得最佳治療成效。

江福財強調，長短腳並非單純外觀問題，若差距超過三公分以上，長期下來恐導致膝關節退化、骨盆傾斜、脊椎側彎及下背痛等一系列後遺症，常見的成因包括骨折後畸形癒合、髖關節發育不良與脊椎疾病等。

他提醒若發現鞋底磨損不對稱、走路一跛一跛，或長期腰背疼痛，應及早就醫檢查。治療方式會依嚴重程度而定，從鞋墊補償、物理治療，到必要時的矯正手術皆有不同選擇。及早介入治療，才能避免進一步的關節退化與生活功能受限。

關節

