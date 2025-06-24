第2型糖尿病警訊：小肉芽、水牛肩、黑色棘皮症

醫師提醒，想確診糖尿病，只需檢測血糖，更應留心容易被忽略的身體變化，例如皮膚增生的小肉芽等，如有狀況應盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

英國「每日郵報」報導，如果出現頸部或腋下出現黑色絨毛狀斑塊、皮膚增生小肉芽（肉贅）、頸後「水牛肩」等，是第二型糖尿病 的3大警訊，對此，糖尿病醫師陳宏麟表示，想確診糖尿病，只需檢測血糖 ，建議成年人每年固定抽血，瞭解自身血糖變化。

糖尿病為慢性疾病，係因胰臟無法正常分泌胰島素，或身體細胞無法正確利用胰島素所引起，其中以第二型糖尿病居多，與肥胖、不良飲食及缺乏運動等生活習慣有關，由於發展過程緩慢，不少病友因出現併發症 ，就醫才確診罹病。

英國每日郵報報導，若能及早察覺身體出現與胰島素阻抗相關的警訊，就有機會透過生活方式調整逆轉病情。該文章提出3項容易被忽略的身體變化：

頸部或腋下出現黑色絨毛狀斑塊

「黑棘皮症」（Acanthosis Nigricans）常見於頸部、腋下、鼠蹊部等皺摺處，通常暗沉且觸感柔軟。雖不直接由糖尿病引起，但與胰島素阻抗有關，是體內胰島素過量的表現之一。當身體對胰島素反應變差時，胰臟會大量分泌胰島素以維持血糖平衡，而過多胰島素就會促使皮膚細胞過度增生，導致黑斑形成。

胰島素異常 皮膚增生小肉芽

皮膚贅生物（Skin tags）常出現在頸部、腋下，以及皮膚與衣物摩擦頻繁之處。若近期出現數量異常增加，可能與胰島素阻抗有關。醫學研究發現，胰島素異常，容易刺激細胞生長，進一步誘發皮膚小肉芽。

頸後脂肪堆積成「水牛肩」

「水牛肩」係指頸部後方出現脂肪墊或隆起。當身體無法妥善利用胰島素時，容易造成脂肪異常分布，導致部分區域出現脂肪堆積。這也是胰島素阻抗或糖尿病常見的體型變化之一。

對於上述三大糖尿病警訊，陳宏麟表示，以「黑色棘皮症」較具參考價值，常見於後頸、腋下、鼠蹊部（大腿內側根部），好發於肥胖者，症狀為外觀色素沉澱、觸感粗糙，且可能產生異味，此時代表體內胰島素產生阻抗，影響胰島素分泌，就應提高警覺，盡速就醫。

至於皮膚增生小肉芽（肉贅）、頸後「水牛肩」，則參考價值較低，陳宏麟提醒，成年人應定期抽血、檢驗血糖，並養成正常飲食、規律運動等習慣，與體重控制，就能大幅降低胰島素阻抗，減低糖尿病風險。

「鹿特丹診斷標準」3指標

臨床上針對多囊性卵巢症候群有3大診斷標準，藉由鹿特丹診斷標準進行評估，只要符合其中2項條件，就可判定為多囊性卵巢症候群。

1.月經周期異常或長期不排卵：如周期超過35天，或1年月經次數少於9次，臨床上亦需排除週期短於21天等其他非典型表現。

2.雄性素過高：有多毛現象，如手毛、腳毛過長，或身體中線部位如長胸毛或肚臍部位有毛，有痘痘困擾等。可合併血液檢測了解雄性素是否偏高。

3.超音波發現具多囊性卵巢型態：超音波顯示多囊性卵巢型態或抽血檢測抗穆勒氏荷爾蒙（AMH）觀察卵巢卵子存量是否偏高。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)