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不吃高糖高鹽食物、來路不明藥物 謹腎5口訣 有症狀快就醫

姜至剛／台大醫院內科部教授
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長期吃太油、太鹹、熱量過高的食物，容易引起高血壓等代謝症候群。（圖／123RF）
長期吃太油、太鹹、熱量過高的食物，容易引起高血壓等代謝症候群。（圖／123RF）

現代人愛外食，方便又省時，卻常吃進太多高糖、高鹽的食物，再加上市面充斥營養補品百百種，標榜「有病治病無病強身」的口號，反而讓腎臟默默承受過多的負擔。

除非吃下有毒物質，例如早期的巴拉刈或毒奶粉，否則單一食物很難立即造成腎損傷，反而是長期吃太油、太甜、太鹹、熱量過高的食物，容易引起糖尿病高血壓等代謝症候群。

面臨生活中的各種疼痛，服用止痛藥雖然有效，但有些會有傷腎風險，即便乙醯胺酚相對安全，仍建議服用後應該多喝水。另外，有些人愛喝中藥湯進補，但別忘了「是藥三分毒」，建議應選擇有保障的科學中藥，避免服用來路不明的藥物。

另外，養成良好生活習慣也很重要。像是常憋尿、暴飲暴食、不愛喝水，容易造成泌尿道感染與腎臟負擔。平時多喝水、維持均衡飲食、多吃蔬果與高纖食物、控制體重、規律運動，才能好好守護腎功能。

慢性腎臟病依照腎絲球過濾率可分為五期程，第一、二期症狀不明顯，但必須合併腎受損證據，像是出現蛋白尿或輕微血尿；第三、四期進入中重度腎臟受損，但尚未需要洗腎；第五期則是腎功能已嚴重衰退，出現嚴重電解質、酸鹼度或水分失衡，必須接受洗腎。

慢性腎病分期的時鐘記憶法 資料來源／姜至剛
慢性腎病分期的時鐘記憶法 資料來源／姜至剛

「謹腎五口訣」：「泡、水、高、貧、倦」，當出現有泡沫尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠感等症狀時，應盡快就醫做進一步檢查。

腎臟負責排出體內多餘的水分和廢物，功能很重要，卻是個「沉默器官」，往往疾病初期沒有明顯症狀。隨著年紀增長，腎功能會逐年退化，養成良好生活習慣、均衡飲食、定期檢查，才能預防慢性腎病找上門。

高血壓 糖尿病 腎臟病

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