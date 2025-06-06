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研究：抑制膀胱癌轉移 芝麻素具潛力

記者許維寧／台北報導
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台灣研究顯示，芝麻具備抵抗膀胱癌的潛力。（圖／陽明交大提供）
台灣研究顯示，芝麻具備抵抗膀胱癌的潛力。（圖／陽明交大提供）

芝麻一般被認為具有預防心血管疾病、減肥功效，台灣研究發現，芝麻還具備抵抗膀胱癌的潛力、提升傳統化療藥物的治療效果。

台灣陽明交大傳統醫藥研究所與新光醫院泌尿科合作，於「International Journal of Biological Sciences」發表研究，研究顯示，源自芝麻油的天然木脂素芝麻素（Sesamin），能抑制破壞細胞基質的降解酶，最終達到抑制膀胱癌細胞的侵襲與轉移能力。

新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏表示，芝麻素能抑制癌細胞的完整分子路徑，是藉由影響長鏈非編碼RNA的表現，進而抑制癌細胞內的訊號傳導路徑，減少基質金屬蛋白酶MMP2的促進作用。他說，透過天然成分就能調控癌細胞的分子機轉，開發出更安全的治療藥物。

值得一提的是，研究團隊也發現，芝麻素也能提升膀胱癌細胞對化療藥物的敏感性，意味著芝麻素可以降低化療藥物的劑量需求，減少化療副作用。

新光醫院轉譯醫學中心張安辰也說，芝麻素作為天然物質，具有良好的安全性和可接受性，其在抑制膀胱癌細胞轉移方面具有潛力，未來有望應用於臨床治療。

陽明交大醫學院傳統醫藥研究所所長林東毅則說，芝麻自古以來即被視為補腎強身、潤腸通便的食材，「本草綱目」中亦記載芝麻可「益氣養血，健腦延年」。本研究透過現代分子醫學證實芝麻素的抗腫瘤機轉，希望有助於建構中醫藥現代化與實證基礎，中醫藥實證科學研究成果有助於提升臨床中醫藥應用與價值。

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