避免「猛爆性蛀牙」 別讓幼兒含著奶瓶睡覺

每天讓孩童喝奶咬奶瓶睡覺，小心奶瓶性齲齒找上門。(本報資料照片)

「想擁有一口好牙，最基礎且不可替代的，是正確刷牙和使用牙線。」台灣悅庭牙醫診所家庭牙醫部主任陳偉誌說，站在醫師的角度，三餐飯後都能刷牙最好，如果出門在外不方便，「晚上睡前那一次是最重要的。」他也建議隨身攜帶牙線或牙間刷，即使沒空刷牙，使用牙線或牙間刷稍微清潔再漱口，較能有效預防食物卡在牙縫。

陳偉誌說，民眾常見的口腔疾病如牙周病、蛀牙等，除了與刷牙方式不正確有關，有些和遺傳和自身疾病有關，例如糖尿病 患血糖 沒控制好，就會發現牙齦常流血、腫脹；有牙周病家族史的高風險族群，更要定期到診所洗牙、確實清除牙結石，

陳偉誌說，牙膏依需求挑選，但美白牙膏不推薦。他說，美白牙膏可能添加研磨劑，把牙齒表層汙垢刷掉，如果每天使用，可能誘發牙齒敏感，其餘如美白貼、美白橡皮擦等，也都可能導致牙齒敏感，建議由專業牙醫師評估適合的美白方式。

除了好好刷牙，飲食方式也會影響口腔健康。陳偉誌說，包含堅果、炒過的花生、牛軋糖等，都不建議太常吃，常有患者吃堅果吃到牙痛來看診，也有些人吃了麵包後牙齒斷掉，但其實牙齒早已出狀況，麵包只是最後一根稻草；還有些人為了美白，夏天會泡檸檬水當水喝，把牙齒長時間泡在酸性環境，變得敏感。

陳偉誌是育有未滿兩歲孩子的奶爸。他建議家長可以讓孩子早點習慣刷牙的感覺，只要有長出一點點牙，就可以用醫療紗布幫孩子清潔，還沒長牙的也可以擦拭舌苔或黏膜上的奶垢。

小朋友最容易遇到的問題是蛀牙，其中的猛爆性蛀牙，也稱「奶瓶性蛀牙」，問題都來自夜奶。陳偉誌說，有些家長會讓小孩含著奶瓶睡，但和大人一樣，沒有落實睡前清潔，很容易就會蛀牙。如果怕吵醒孩子，可以用紗布簡單擦拭。