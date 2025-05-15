清熱解毒「黃芩」成口腔治療良藥 醫療創新獲國際金牌

傳統上用於清熱解毒的中藥材黃芩，被開發作為治療口腔疾病的創新配方。（樂生醫院提供）

傳統上用於清熱解毒的中藥材黃芩，如今被研發成為口腔治療良藥！台灣衛福部樂生醫院與國立陽明交通大學醫學院共同研究創新，將黃芩作為口腔治療的藥材，經反覆實證證實療效，更一舉獲得「2025年日本 東京創新天才發明展」金牌，將傳統中藥療效發揚海外。

黃芩是一種傳統草藥，過去多以煎服作為能清熱燥濕、瀉火解毒之用，但樂生中醫師徐蔚泓認為，黃芩以具備多種生物活性，有抗微生物、抗發炎和抗癌特性，具備治療價值，因此與陽明交大醫學院傳統醫藥研究所所長林東毅教授團隊一同開發以黃芩為基礎的中藥複方，作為治療口腔疾病的創新配方。

樂生醫院指出，經過一系列的製備程序與萃取後，團隊研究發現，黃芩中藥複方與常用的口腔癌化療藥物「順鉑」一同使用時會出現「協同作用」，比單用順鉑更能有效抑制癌細胞 生長，因此能夠降低順鉑的使用劑量；將此中藥複方合併藥物用於動物實驗，亦能有效抑制腫瘤 生長。

衛福部樂生醫院目前居住50多名漢生病院民，有鑑於漢生病人皮膚、黏膜受細菌侵犯，口腔衛生狀況普遍不佳，徐蔚泓醫師將中藥複方製成漱口水，使用後實測發現，複方漱口水能夠減少牙菌斑指數並促進院民的唾液分泌。